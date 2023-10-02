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    Тарасова: «В России нет футбола»

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала современный российский футбол.

    – За футболом вообще не слежу. А у нас его нет – за чем следить? Считаю, что его у нас нет.

    – Не могли бы объяснить?

    – А что, он есть?

    – Матчи проходят, трансляции показывают.

    – И что? Это называется «есть»? Это футболом не называется.

    – А когда у нас в последний раз был футбол, на ваш взгляд?

    – У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа – хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2023 16:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 октября, 10:59

      Если человек не интересуется футболом зачем его об этом спрашивать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 2 октября, 20:22

      Зачем спорить. Достаточно сравнивать количество зрителей на футбольных стадионах и на трибунах фигурного катания за один календарный год(наверняка одного тура РПЛ достаточно , что бы побить годовой рекорд фигурного катания). Достаточно сравнить , сколько мальчиков тренируются в детских футбольных школах и сколько в школах по фигурному катанию. Это будет хорошим ответом тем кто живёт в 50х годах прошлого столетия. Жизнь идёт и все меняется.

      0
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 2 октября, 19:07

      Гринин, Федотов ,Бобров - это "команда лейтенантов", начало 50-х.
      Этому динозавру сколько лет?

      2
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      Рейтинг: +6529

      subbotaspartak 2 октября, 18:41

      Слышал бы её папаша, не хочется про неё так говорить, но тупое изречение человека, уже в своём спорте мало что понимающего

      1
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 2 октября, 18:21

      футбол то есть но уровень упал

      1
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      Рейтинг: +1441

      mama1991 2 октября, 17:48

      Футбол: " В России нет Тарасовой"

      1
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      Рейтинг: +2767

      serglider 2 октября, 16:50

      Маразм крепчает, старушка медленно, но верно съезжает с катушек))) Да, в статье забыли добавить, что она "заслуженный тренер СССР" по фигурному катанию)))

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