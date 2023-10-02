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Тарасова: «В России нет футбола»

2 октября 2023, 16:26
5

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала современный российский футбол.

– За футболом вообще не слежу. А у нас его нет – за чем следить? Считаю, что его у нас нет.

– Не могли бы объяснить?

– А что, он есть?

– Матчи проходят, трансляции показывают.

– И что? Это называется «есть»? Это футболом не называется.

– А когда у нас в последний раз был футбол, на ваш взгляд?

– У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа – хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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serglider
1696254626
Маразм крепчает, старушка медленно, но верно съезжает с катушек))) Да, в статье забыли добавить, что она "заслуженный тренер СССР" по фигурному катанию)))
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alefreddy
1696260084
футбол то есть но уровень упал
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subbotaspartak
1696261304
Слышал бы её папаша, не хочется про неё так говорить, но тупое изречение человека, уже в своём спорте мало что понимающего
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Январь 59
1696267359
Зачем спорить. Достаточно сравнивать количество зрителей на футбольных стадионах и на трибунах фигурного катания за один календарный год(наверняка одного тура РПЛ достаточно , что бы побить годовой рекорд фигурного катания). Достаточно сравнить , сколько мальчиков тренируются в детских футбольных школах и сколько в школах по фигурному катанию. Это будет хорошим ответом тем кто живёт в 50х годах прошлого столетия. Жизнь идёт и все меняется.
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zigbert
1696319944
Если человек не интересуется футболом зачем его об этом спрашивать.
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