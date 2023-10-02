Тарасова: «В России нет футбола»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала современный российский футбол.

– За футболом вообще не слежу. А у нас его нет – за чем следить? Считаю, что его у нас нет.

– Не могли бы объяснить?

– А что, он есть?

– Матчи проходят, трансляции показывают.

– И что? Это называется «есть»? Это футболом не называется.

– А когда у нас в последний раз был футбол, на ваш взгляд?

– У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа – хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень