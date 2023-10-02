Семин считает, что Абаскалю не хватит мужества подать в отставку после 0:4 с «Крыльями»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не подаст в отставку после поражения от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

«Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать.

Это банальная и простая ситуация. У тренера не получился определенный период, ну что ему делать. Приходишь и говоришь: «Я ошибся». Все.

Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», – сказал Семин.