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    • Семин считает, что Абаскалю не хватит мужества подать в отставку после 0:4 с «Крыльями»

    Семин считает, что Абаскалю не хватит мужества подать в отставку после 0:4 с «Крыльями»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не подаст в отставку после поражения от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

    «Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать.

    Это банальная и простая ситуация. У тренера не получился определенный период, ну что ему делать. Приходишь и говоришь: «Я ошибся». Все.

    Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», – сказал Семин.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2023 15:59
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 октября, 10:53

      Ничего тут не поделаешь если в Спартаке готовы менять тренера после каждого поражения.

      0
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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 2 октября, 22:01

      А что про Семака или Федотова не чего не говорят те и те не на первом месте а всоб Абаскаля трендят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet 2 октября, 20:20

      Между "подать в отставку" и "я ошибся" большая разница. Сёмкин всё больше и больше становится пестаболом.

      1
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      Рейтинг: +11907

      ivany4 2 октября, 17:30

      И что так все озаботились отставкой Абаскаля, как пиндосы демократией и лгбт сообществами в России?!?!
      Сейчас умную вещь скажу, только вы не обижайтесь, - это Миллер развернул компанию против Абаскаля, что бы убрать перспективного тренера.)) Налетай болотный люд, здесь мыслишки ваши ждут.)))
      Ну а если серьезно, то уже достали эти "эксперты". Что бы судить о идущем процессе, надо знать всю ситуацию в клубе, команде и подковерных интрижках.

      4
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      Рейтинг: +12546

      BRO_football 2 октября, 17:11

      После 0:4 от ЦСКА подаст)

      1
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      Рейтинг: +5180

      Ziklop 2 октября, 17:03

      а вдруг встрепенутся и чемпионами станут. вот прикольно будет послушать энтих экспердов, переобуются все на ходу!

      1
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      Рейтинг: +702

      timon2401 2 октября, 16:28

      чет поднадоели эти бывшие тренеры, президенты клубов, а теперь ещё и агенты((( похожи на гиен которые животного раненого увидели и слюни из пастей потекли...вот ни какого же отношения к Спартаку не имели и надеюсь иметь не будут, а всё туда же..

      5
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