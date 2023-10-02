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  • Семин считает, что Абаскалю не хватит мужества подать в отставку после 0:4 с «Крыльями»

Семин считает, что Абаскалю не хватит мужества подать в отставку после 0:4 с «Крыльями»

2 октября 2023, 15:59
7

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не подаст в отставку после поражения от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

«Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать.

Это банальная и простая ситуация. У тренера не получился определенный период, ну что ему делать. Приходишь и говоришь: «Я ошибся». Все.

Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», – сказал Семин.

  • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ
  • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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timon2401
1696253333
чет поднадоели эти бывшие тренеры, президенты клубов, а теперь ещё и агенты((( похожи на гиен которые животного раненого увидели и слюни из пастей потекли...вот ни какого же отношения к Спартаку не имели и надеюсь иметь не будут, а всё туда же..
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Ziklop
1696255411
а вдруг встрепенутся и чемпионами станут. вот прикольно будет послушать энтих экспердов, переобуются все на ходу!
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BRO_football
1696255866
После 0:4 от ЦСКА подаст)
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ivany4
1696257024
И что так все озаботились отставкой Абаскаля, как пиндосы демократией и лгбт сообществами в России?!?! Сейчас умную вещь скажу, только вы не обижайтесь, - это Миллер развернул компанию против Абаскаля, что бы убрать перспективного тренера.)) Налетай болотный люд, здесь мыслишки ваши ждут.))) Ну а если серьезно, то уже достали эти "эксперты". Что бы судить о идущем процессе, надо знать всю ситуацию в клубе, команде и подковерных интрижках.
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Fialet
1696267225
Между "подать в отставку" и "я ошибся" большая разница. Сёмкин всё больше и больше становится пестаболом.
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Александр.Т.
1696273266
А что про Семака или Федотова не чего не говорят те и те не на первом месте а всоб Абаскаля трендят
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zigbert
1696319588
Ничего тут не поделаешь если в Спартаке готовы менять тренера после каждого поражения.
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