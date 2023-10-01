Бывший директор «Спартака» высказал претензию Абаскалю

Как всегда, бывшие всегда замечают ошибки у нынешних, но никогда не говорят о своих.))
Про капитанов и лидеров хорошо сказал Титов. Человек прошедший Спартак и видевший все внутренности и понимающий когда что происходит с футболистами. Дело не в тренере, а в его системе работы, для некоторых она оказалась тяжелой. А так хочется халявы.))
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал крупное поражение команды от «Крыльев Советов» (0:4).
«Замены Промеса и Зобнина – двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова – тоже вице-капитана, и Джикии – капитана, меня точно озадачивает! Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они – костяк команды. Они – лидеры коллектива! На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю!» – сказал Мележиков.
- «Спартак» занимает пятое место в РПЛ.
- Следующие матчи – против «Динамо» и ЦСКА.