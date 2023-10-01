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Бывший директор «Спартака» высказал претензию Абаскалю

1 октября 2023, 23:25
5

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал крупное поражение команды от «Крыльев Советов» (0:4).

«Замены Промеса и Зобнина – двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова – тоже вице-капитана, и Джикии – капитана, меня точно озадачивает! Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они – костяк команды. Они – лидеры коллектива! На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю!» – сказал Мележиков.

  • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ.
  • Следующие матчи – против «Динамо» и ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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CSKA57
1696193180
Скорей всего, уже заменят!
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timon2401
1696221728
из всех выше перечисленных лишь только Промес заслуживает быть на поле( и то последнее время эпизодически) да Селихов в виду отсутствия других вратарей в команде..а смотреть на так называемый "костяк" который на поле обуза это бред ((( молодые ребята уж явно не уступят Зобнину, да и Джикия конкуренциию Бабичу проигрывает.. всё это напоминает Каррера-Глушаков((
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erybov1965
1696227535
На данный момент никакого костяка и никаких лидеров в Спартаке нет.И опереться тренеру ни на кого не получиться.Все постепенно слились и капитаны и вице.Никто не берет функцию капитана на себя,ведь за это,наверное не много платят.О роли капитана,как-то говорил Карпин.Вначале я с ним не согласился.Но практика показывает,что это так.Особенно сейчас в Спартаке.Последнее время капитан в Спартаке-это либо взбаламутить большую часть команды против тренерского штаба,либо просто со стороны понаблюдать и ничего не делать.А для виду,со скамейки покричать,психануть,что-то сломать.
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ivany4
1696233043
Как всегда, бывшие всегда замечают ошибки у нынешних, но никогда не говорят о своих.)) Про капитанов и лидеров хорошо сказал Титов. Человек прошедший Спартак и видевший все внутренности и понимающий когда что происходит с футболистами. Дело не в тренере, а в его системе работы, для некоторых она оказалась тяжелой. А так хочется халявы.))
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