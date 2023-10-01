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    Бывший директор «Спартака» высказал претензию Абаскалю

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал крупное поражение команды от «Крыльев Советов» (0:4).

    «Замены Промеса и Зобнина – двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова – тоже вице-капитана, и Джикии – капитана, меня точно озадачивает! Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они – костяк команды. Они – лидеры коллектива! На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю!» – сказал Мележиков.

    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ.
    • Следующие матчи – против «Динамо» и ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2023 23:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11907

      ivany4 2 октября, 10:50

      Как всегда, бывшие всегда замечают ошибки у нынешних, но никогда не говорят о своих.))
      Про капитанов и лидеров хорошо сказал Титов. Человек прошедший Спартак и видевший все внутренности и понимающий когда что происходит с футболистами. Дело не в тренере, а в его системе работы, для некоторых она оказалась тяжелой. А так хочется халявы.))

      0
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 2 октября, 09:18

      На данный момент никакого костяка и никаких лидеров в Спартаке нет.И опереться тренеру ни на кого не получиться.Все постепенно слились и капитаны и вице.Никто не берет функцию капитана на себя,ведь за это,наверное не много платят.О роли капитана,как-то говорил Карпин.Вначале я с ним не согласился.Но практика показывает,что это так.Особенно сейчас в Спартаке.Последнее время капитан в Спартаке-это либо взбаламутить большую часть команды против тренерского штаба,либо просто со стороны понаблюдать и ничего не делать.А для виду,со скамейки покричать,психануть,что-то сломать.

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      Рейтинг: +702

      timon2401 2 октября, 07:42

      из всех выше перечисленных лишь только Промес заслуживает быть на поле( и то последнее время эпизодически) да Селихов в виду отсутствия других вратарей в команде..а смотреть на так называемый "костяк" который на поле обуза это бред ((( молодые ребята уж явно не уступят Зобнину, да и Джикия конкуренциию Бабичу проигрывает.. всё это напоминает Каррера-Глушаков((

      3
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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA > timon2401 2 октября, 08:11

      Я думал я один так думаю . Абаскаль конечно тоже чудит. Но игроки ведь не слабые выходят. Да нет сыгранности но чтобы не отдать прямой пас на 5 метров . Или не обостряя атаку просто бить тупо по воротам. Игроки сами его сливают. Вон Соболь просто взял за минуту до конца матча получает жёлтую. Зобнин пол года ни слова не говорит как на поле так и вне . Джикия обсуждает переход Бакаева но никак свою игру и игру клуба . Все почему-то молчат . Закрылись. Тайные движения.

      2
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З > timon2401 2 октября, 10:00

      Так в том то и дело , что Абаскаль или по наивности или по неумению и не создал костяк. Откуда возьмутся лидеры и вожаки , если до последнего дня никто не знает , а будет он в составе или нет ?
      Своей работай он создал ситуацию , когда один всё решает в команде.
      Вот и получаем плоды его работы.

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      Рейтинг: +3758

      CSKA57 1 октября, 23:46

      Скорей всего, уже заменят!

      0
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 23:28

      Да это признак , что и раздевалка не с ним.
      В Лукойле понимают , что КОМАНДЫ единомышленников нет. Абаскаль уничтожил всё. Игроки все на нервах.
      Увольнять и чем скорее тем лучше.

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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA > Алексей З 2 октября, 08:08

      И брать нового такого же иностранца который возглавлял на пару месяцев такие топ клубы как Базель .

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      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > JIEGEHDA 2 октября, 08:19

      Хватит смотреть на Европу, в России есть свои достойные тренера.
      Вот вам пример Осинькина , Юрана , Ромащенко...
      Люди умеют работать и знают российскую жизнь и устройство местного футбола.

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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA > Алексей З 2 октября, 09:39

      Вы бл. Такие наивные . Раз одну команду настроил то всё с ещё более сильной всё будет вообще супер . Пример тот же Федотов . Который настроил Сочи настолько что попали в призеры. А что после ??? Ну что после ? ЦСКА разве играет прям супер сильнее чем был до? Лучше да. Но не прям как топ команда. Кто ещё? Осинькин ? Крылья в прошлом году боролись за место в РПЛ . А сейчас на верху почему? Потому что и Динамо и Зенит и Спартак и ЦСКА начали сезон отвратительно!! У нас в лидерах Краснодар и Крылья. Я не отрицаю из достоинство . Но слепой видит глухой слышит что топы сдали начало сезона

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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA > Алексей З 2 октября, 09:42

      И ещё Осинькин который спокойно себе работает выставляет молодых . Руководство доверяет и доверяло даже когда Крылья были внизу . А руководство и фанаты Спартака не будут терпеть . Они будут хотеть здесь и сейчас! Помните это . Большой клуб большие ожидания. Никто не будет сезон два смотреть как любой наш тренер будет строить команду. Вы сами фанаты из-за начала сезона когда Спартак выиграл 4-5 матча на руках носили. Стоило споткнуться и всё уже яму начали копать а щас уже хороните Абаскаля но не игроков которые и привозят и пас норм отдать не могут . Оказывается и это Абаскаль их научить должен

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      Рейтинг: +16637

      Алексей З > JIEGEHDA 2 октября, 09:48

      Настраивают музыкальный инструмент, а тренер СТАВИТ игру.
      Федотов занял с ЦСКА 2-ое место и выиграл КУбок. Таких результатов там не было очень давно.
      Я и сейчас скажу , если тренера в Спартаке поменяют , то команда весной будет выше КС, однозначно.
      Меня мало интересуют проблемы коней,бмжей и динамо с локо , мне Спартак важен. У нас самое слабое звено это тренер.
      Надо эту проблему убрать. В России достаточно кандидатов ( я уже бегло привёл список ).
      Если вы слепой и глухой вам место в больнице.

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