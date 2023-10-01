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    • Мостовой задался вопросом после матча «Спартака» с «Крыльями»

    Мостовой задался вопросом после матча «Спартака» с «Крыльями»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не понимает, как Гильермо Абаскаль мог стать главным тренером московской команды.

    «Спартак» сегодня проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Клуб занимает пятое место в РПЛ.

    «Ужасная игра. Причем ужасная игра во всех линиях. Очень хочется, чтобы сейчас задали вопросы человеку, которого очень сильно возвышали. Речь идет об Абаскале, естественно.

    Сейчас в комментариях болельщики уже высказываются о том, чтобы уволить его. А что вдруг? Почему именно сейчас? Ну, проиграли, и что? Просто я об этом говорил давно, и также говорили люди, которые давно в футболе. К этому мнению не прислушивались – вот и пожинайте плоды теперь. Но в целом – да, разгромное поражение, но если посмотреть на таблицу, отставание не такое и большое. В следующем туре «Спартак» выиграет и уже может догнать почти.

    Трагедии из этого поражения делать не нужно. Но вопросы Абаскалю задать хочется. Просто интересно, как эти люди попадают в наш футбол. Просто правду никто не любит слушать. Я даже знаю все ответы, которые мы можем от него услышать. «Ничего страшного, будем работать». Просто как эти люди попадают в наш топовый клуб? Ну, это, конечно, на эмоциях мы говорим тоже.

    А с другой стороны, очень быстро можно вернуться наверх таблицы. По игре был ужас, конечно. Только первые минуты матча было преимущество у «Спартака». Да, «Спартак» владел мячом, но преимущества у него не было. Много пасов поперек. А «Крылья» провели классные контратаки», – сказал Моствой.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.10.2023 22:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      Смеля Струнков 2 октября, 09:52

      Эксперд маставой)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 2 октября, 06:42

      Просто агенты вертят мазутным проектом как хотят, впаривая им никому не нужный неликвид. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      ABC--google 2 октября, 06:12

      А кто такой дзюппа?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 2 октября, 05:04

      Кого не поставь тренером Спартака , мостовой всех будет гнобить))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      odessakmv > Александр.Т. 2 октября, 08:53

      увы, но хоть в этом он прав, есть же за что

      2
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      Рейтинг: +851

      Алекс636363 1 октября, 23:03

      а что вообще мостовой понимает?

      0
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