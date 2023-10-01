Мостовой задался вопросом после матча «Спартака» с «Крыльями»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не понимает, как Гильермо Абаскаль мог стать главным тренером московской команды.

«Спартак» сегодня проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Клуб занимает пятое место в РПЛ.

«Ужасная игра. Причем ужасная игра во всех линиях. Очень хочется, чтобы сейчас задали вопросы человеку, которого очень сильно возвышали. Речь идет об Абаскале, естественно.

Сейчас в комментариях болельщики уже высказываются о том, чтобы уволить его. А что вдруг? Почему именно сейчас? Ну, проиграли, и что? Просто я об этом говорил давно, и также говорили люди, которые давно в футболе. К этому мнению не прислушивались – вот и пожинайте плоды теперь. Но в целом – да, разгромное поражение, но если посмотреть на таблицу, отставание не такое и большое. В следующем туре «Спартак» выиграет и уже может догнать почти.

Трагедии из этого поражения делать не нужно. Но вопросы Абаскалю задать хочется. Просто интересно, как эти люди попадают в наш футбол. Просто правду никто не любит слушать. Я даже знаю все ответы, которые мы можем от него услышать. «Ничего страшного, будем работать». Просто как эти люди попадают в наш топовый клуб? Ну, это, конечно, на эмоциях мы говорим тоже.

А с другой стороны, очень быстро можно вернуться наверх таблицы. По игре был ужас, конечно. Только первые минуты матча было преимущество у «Спартака». Да, «Спартак» владел мячом, но преимущества у него не было. Много пасов поперек. А «Крылья» провели классные контратаки», – сказал Моствой.