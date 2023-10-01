Червиченко назвал матч «Крылья» – «Спартак» «избиением младенцев»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и москвичами (4:0).

«Это было избиение младенцев. «Крылья Советов» идут на втором месте, команда показывает одну из лучших игр в нападении, команда сбалансирована с поставленной игрой. Я сегодня не видел проблемных моментов и зон у «Крыльев», чего нельзя сказать о «Спартаке». Совершенно разбалансированная команда, несыгранный состав, нет понимания на поле. О том, что люди не понимают друг друга, говорит четвeртый гол. Срджану Бабичу показалось, что он должен всего лишь подставить зад, а Максименко должен выдать забег на 100 метров как олимпийский легкоатлет. На мой взгляд, это гол Бабича. Из-под Алексиса Дуарте опять забивают.

Не знаю, чьe решение мариновать Георгия Джикию: руководства, чтобы заставить переподписать контракт, или это Гильермо Абаскаль чудит. Но точно тот, кто инициатор этой ситуации, ответственен за такой результат.

А в нападении Квинси Промеса хватает на один эпизод – в штангу попал. А больше так никого и нет. Александр Соболев ныряет, игры нет. Сегодня он должен был не с жeлтой уходить, а с красной. Ничего не меняется. Тео Бонгонда не играет – в нападении совсем никого нет», – сказал Червиченко.