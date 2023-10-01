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    Абаскаль прокомментировал 0:4 от «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

    «Совсем скоро у нас новый матч, уже через три дня. Нам необходимо показать правильную реакцию. Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение стало неожиданным. Нужно отдать должное сопернику. У них сегодня получалось абсолютно всe. Все моменты, которые у них были, они реализовали. Так бывает в футболе. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше! Сейчас нужна правильная реакция», – сказал Абаскаль.

    • «Крылья» идут в РПЛ 2-ми.
    • «Спартак» занимает 5-ю строчку.
    • Впереди у «Спартака» 2 дерби – против «Динамо» и ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2023 19:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 1 октября, 19:39

      Даже комментировать не буду этот бред, кроме как "собирай чУмодан и у.ё.... из Спартака"!!!

      2
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      Рейтинг: +34511

      oyabun 1 октября, 19:27

      А что игроки? Это было прежде всего тренерское поражение, ведь и замены ровным счетом ничего не решили. Потому что тактика Абаскаля неизменна и изучена вдоль и поперек всеми тренерами соперников. Медленный переход из обороны в атаку с множеством коротких и часто поперечных пасов. Осинькин совершенно правильно выстроил игру - от обороны с упором на быстрые контратаки. Спартак тупо упирался в эту стену и традиционно не мог её взломать. А нечастые, но быстрые контратаки самарцев были настолько обречены на успех, что забивали почти все кто хотел, даже ненужный почему то Спартаку Шитов.

      2
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      Рейтинг: +58

      СПбМерлин > oyabun 1 октября, 20:18

      Насчет тренерского поражения - не все однозначно. 4й гол явно показывал умышленные действия спартаковских игроков. Они, возможно, просто сливали тренера.

      0
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 1 октября, 19:24

      Так,конечно бывает,особенно если команда не хочет играть в полную силу.

      2
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      Рейтинг: +6549

      ySS 1 октября, 19:22

      Ну да, надо выиграть у дубля Динамо ничего нерешающий матч, и всё будет отлично

      3
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      Рейтинг: +18971

      DVOK68 > ySS 1 октября, 19:35

      В турнирном плане для нас нерешающий,да.Но это малое Дерби,принципиально для обоих клубов.А потом Дерби с конями.

      1
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      Рейтинг: +18971

      DVOK68 1 октября, 19:21

      Вот и покажи правильную реакцию.Начни с себя.

      1
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