Абаскаль прокомментировал 0:4 от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

«Совсем скоро у нас новый матч, уже через три дня. Нам необходимо показать правильную реакцию. Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение стало неожиданным. Нужно отдать должное сопернику. У них сегодня получалось абсолютно всe. Все моменты, которые у них были, они реализовали. Так бывает в футболе. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше! Сейчас нужна правильная реакция», – сказал Абаскаль.