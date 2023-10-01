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    • Петржела: «Раньше все уважали Россию. Я бы рад приехать, когда ситуация изменится»

    Петржела: «Раньше все уважали Россию. Я бы рад приехать, когда ситуация изменится»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела вспомнил времена работы в России.

    Чешский специалист возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 год.

    «Когда работал в «Зените», лучшим тренером России считал Газзаева в ЦСКА. Они постоянно были на первом месте. Семин – очень сильный тренер «Локомотива». В Самаре моим хорошим другом был Тарханов. Когда были на сборах в Испании, любили с ним поболтать.

    Всегда хотел обыграть московские команды – они были для меня принципиальными соперниками, и не важно, кто тренер. В принципе, у меня не было проблем с тренерами. В России были сильные специалисты. Могу сказать, что практически все российские тренеры могли работать в то время в Европе. Тогда все уважали Россию. Ваша страна очень сильная!

    Я бы рад приехать в Россию, но когда ситуация изменится. И приехал бы не только ради футбола, но и чтобы встретиться со своими друзьями», – сказал Петржела.

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    Источник: Sport24

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    01.10.2023 18:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything 1 октября, 19:24

      Раньше все уважали Россию====
      Щас не то.Спасибо пукину.

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