Петржела: «Раньше все уважали Россию. Я бы рад приехать, когда ситуация изменится»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела вспомнил времена работы в России.

Чешский специалист возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 год.

«Когда работал в «Зените», лучшим тренером России считал Газзаева в ЦСКА. Они постоянно были на первом месте. Семин – очень сильный тренер «Локомотива». В Самаре моим хорошим другом был Тарханов. Когда были на сборах в Испании, любили с ним поболтать.

Всегда хотел обыграть московские команды – они были для меня принципиальными соперниками, и не важно, кто тренер. В принципе, у меня не было проблем с тренерами. В России были сильные специалисты. Могу сказать, что практически все российские тренеры могли работать в то время в Европе. Тогда все уважали Россию. Ваша страна очень сильная!

Я бы рад приехать в Россию, но когда ситуация изменится. И приехал бы не только ради футбола, но и чтобы встретиться со своими друзьями», – сказал Петржела.