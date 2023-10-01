Галактионов отреагировал на появление Черчесова в ложе руководства «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не видит проблемы, что матчи команды посещает безработный Станислав Черчесов.

– Как отреагировали на появление на стадионе Станислава Черчесова в VIP-ложе руководства?

– Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона?

– Вы, пусть и достаточно опытный тренер, поработали в нескольких клубах и сборных, но все же молодой человек. Тень Станислава Саламовича может накрыть.

– Вы правильно подметили про молодость, но определенный опыт – поработал на чемпионатах Европы и мира, прошел олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому точно спокоен и понимаю, что все определяется результатом. Есть результат – тренер будет работать. Нет – тренер не будет работать.

Черчесов в июле уволен из «Ференцвароша».

«Локомотив» идет в РПЛ 3-м.

Галактионов в команде год.

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