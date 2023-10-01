Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Галактионов отреагировал на появление Черчесова в ложе руководства «Локо»

    Галактионов отреагировал на появление Черчесова в ложе руководства «Локо»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не видит проблемы, что матчи команды посещает безработный Станислав Черчесов.

    – Как отреагировали на появление на стадионе Станислава Черчесова в VIP-ложе руководства?

    – Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона?

    – Вы, пусть и достаточно опытный тренер, поработали в нескольких клубах и сборных, но все же молодой человек. Тень Станислава Саламовича может накрыть.

    – Вы правильно подметили про молодость, но определенный опыт – поработал на чемпионатах Европы и мира, прошел олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому точно спокоен и понимаю, что все определяется результатом. Есть результат – тренер будет работать. Нет – тренер не будет работать.

    • Черчесов в июле уволен из «Ференцвароша».
    • «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
    • Галактионов в команде год.

    Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!

    Новости по теме
    Игнатьев завершил карьеру: он поиграл за «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин»
    «Краснодар» – шестая команда без поражений в первой трети сезона РПЛ 5
    «Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику «Оренбурга» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2023 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Виктор-Лившиц-vkontakte 2 октября, 14:52

      Черчесов блуждает по трибунам...Присматривается, лысый чёрт, кого бы подвинуть...Тодько бы не Локомотив. Вон Спартак в кризисе. Пусть там присматривается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 1 октября, 15:29

      Если Черчесов посетит балет в Большом театре, это не значит, что он претендует на место балетмейстера.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+