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    • «Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2023

    «Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Фернандо, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Салтыков, Рахманович, Бабкин

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    ___________________________________________________________________________________

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Зобнин (к), Мозес, Соболев, Промес, Бонгонда

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак»

    Источник: Спортбокс

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    01.10.2023 14:40
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