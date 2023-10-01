Морган отреагировал на поражение «МЮ» от «Пэлас», припомнив клубу расторжение Роналду

Журналист Пирс Морган не оставил без внимания поражение «Манчестер Юнайтед» от «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ.
Морган опубликовал общее фото Криштиану Роналду и главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.
«Одного из этих людей выгнали из клуба, потому что посчитали «проблемой». Очевидно, кто был и остается настоящей проблемой», – написал Морган в твиттере.
Еще журналист выложил свое общее фото с Роналду. Подпись: «Привет, Эрик».
- «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду в ноябре.
- «МЮ» идет в АПЛ 10-м.
- Роналду – лучший бомбардир сезона чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: твиттер Пирса Моргана
Источник: «Бомбардир»