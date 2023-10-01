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    • Морган отреагировал на поражение «МЮ» от «Пэлас», припомнив клубу расторжение Роналду

    Морган отреагировал на поражение «МЮ» от «Пэлас», припомнив клубу расторжение Роналду

    Журналист Пирс Морган не оставил без внимания поражение «Манчестер Юнайтед» от «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ.

    Морган опубликовал общее фото Криштиану Роналду и главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

    «Одного из этих людей выгнали из клуба, потому что посчитали «проблемой». Очевидно, кто был и остается настоящей проблемой», – написал Морган в твиттере.

    Еще журналист выложил свое общее фото с Роналду. Подпись: «Привет, Эрик».

    • «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду в ноябре.
    • «МЮ» идет в АПЛ 10-м.
    • Роналду – лучший бомбардир сезона чемпионата Саудовской Аравии.

    Фото: твиттер Пирса Моргана

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2023 11:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      MANCHESTER_RED_MAN 1 октября, 12:00

      Идиоты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14993

      Skull_Boy 1 октября, 11:48

      Каждый игрок МЮ играет на себя, а не на команду и только наверно Каземиро не насрать, где чистить надо все начиная от директоров и заканчивая составом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      Эмом > Skull_Boy 1 октября, 12:23

      не лучше создать новую команду ) ?

      0
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