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    • «Ужасно зол на всю эту банду»: Сарри зол на функционеров из-за календаря

    «Ужасно зол на всю эту банду»: Сарри зол на функционеров из-за календаря

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча 7-го тура Серии А против «Милана» (0:2) раскритиковал календарь.

    «Мы стали жертвами смертельного коктейля. Никогда не видел, чтобы кто-то играл три подряд выездные игры с «Наполи», «Ювентусом» и «Миланом».

    Ужасно зол на УЕФА, Серию А и всю эту банду из-за бешеного календаря. Они отправляют детей на бойню, никак не помогая», – сказал Сарри.

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.09.2023 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12667

      DeStar 1 час назад

      каких детей?)

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