Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча 7-го тура Серии А против «Милана» (0:2) раскритиковал календарь.

«Мы стали жертвами смертельного коктейля. Никогда не видел, чтобы кто-то играл три подряд выездные игры с «Наполи», «Ювентусом» и «Миланом».

Ужасно зол на УЕФА, Серию А и всю эту банду из-за бешеного календаря. Они отправляют детей на бойню, никак не помогая», – сказал Сарри, чьи слова приводит твиттер Николо Скиры.