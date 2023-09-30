Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча 7-го тура Серии А против «Милана» (0:2) раскритиковал календарь.
«Мы стали жертвами смертельного коктейля. Никогда не видел, чтобы кто-то играл три подряд выездные игры с «Наполи», «Ювентусом» и «Миланом».
Ужасно зол на УЕФА, Серию А и всю эту банду из-за бешеного календаря. Они отправляют детей на бойню, никак не помогая», – сказал Сарри, чьи слова приводит твиттер Николо Скиры.
- «Лацио» идет в Серии А 14-м.
- Впереди у римлян матч Лиги чемпионов против «Селтика» (4 октября).
- Следующий соперник по Серии А – «Аталанта» (8 октября).
Источник: «Бомбардир»