Орлов объяснил, почему ЦСКА не стал возвращать Фернандеса

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал летний срыв возвращения защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

Игрок оказался в «Зените».

Он уже провел матч против ЦСКА за «Зенит».

У Марио было 10 сезонов в ЦСКА.

«Празднование Марио гола «Зенита» в ворота ЦСКА ни в коем случае не ущемляет его добрых слов и доброго отношения к ЦСКА. Ну не получился переход. Что они подразумевают под джентльменским соглашением? В «Интернасьонале» у Марио было не очень хорошо. Он чувствовал в себе силы и с удовольствием возвратился бы в ЦСКА. Но его не стали выкупать. Или что, Марио должен был сам заплатить эти 400 тысяч долларов?

Я понимаю, почему ЦСКА не стал платить за Марио. Милан Гайич сейчас совсем не хуже. Поэтому они так и относились. Если бы Марио им был нужен, они бы заплатили», – сказал Орлов.