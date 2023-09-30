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    Орлов объяснил, почему ЦСКА не стал возвращать Фернандеса

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал летний срыв возвращения защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

    • Игрок оказался в «Зените».
    • Он уже провел матч против ЦСКА за «Зенит».
    • У Марио было 10 сезонов в ЦСКА.

    «Празднование Марио гола «Зенита» в ворота ЦСКА ни в коем случае не ущемляет его добрых слов и доброго отношения к ЦСКА. Ну не получился переход. Что они подразумевают под джентльменским соглашением? В «Интернасьонале» у Марио было не очень хорошо. Он чувствовал в себе силы и с удовольствием возвратился бы в ЦСКА. Но его не стали выкупать. Или что, Марио должен был сам заплатить эти 400 тысяч долларов?

    Я понимаю, почему ЦСКА не стал платить за Марио. Милан Гайич сейчас совсем не хуже. Поэтому они так и относились. Если бы Марио им был нужен, они бы заплатили», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +695

      cska1948 13 минут назад

      Дело не в деньгах, а в принципе. Марио, при действующем контракте, отпустили бесплатно не играть в футбол в Бразилии, а побыть с семьёй. Это уже его ЛИЧНАЯ инициатива пойти играть в Интер. Как джентльмен, он и вернуться должен был бесплатно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      ramblernasheveverything > cska1948 8 минут назад

      Марио не джентльмен. Он не вернется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2252

      Suvorov71 14 минут назад

      Вот и Гена Флюгер пропердел, а что про питерскую помойку помалкиваешь, а что ты можешь сказать, сам понимаешь что помойка она и есть помойка

      1
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      Рейтинг: +14976

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Опять налили идиоту

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      minaev23 26 минут назад

      Ну хотя бы не надо было бежать возле скамейки армейцев праздновать гол. Ведь это специально он сделал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +27471

      slavutiq70 26 минут назад

      Гена .ты лучше объяснил . как твои влетели Оренбургу ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8796

      nik55 56 минут назад

      зато ваша помойка всех собирает

      4
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