Орлов объяснил, почему ЦСКА не стал возвращать Фернандеса

Дело не в деньгах, а в принципе. Марио, при действующем контракте, отпустили бесплатно не играть в футбол в Бразилии, а побыть с семьёй. Это уже его ЛИЧНАЯ инициатива пойти играть в Интер. Как джентльмен, он и вернуться должен был бесплатно.
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал летний срыв возвращения защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.
- Игрок оказался в «Зените».
- Он уже провел матч против ЦСКА за «Зенит».
- У Марио было 10 сезонов в ЦСКА.
«Празднование Марио гола «Зенита» в ворота ЦСКА ни в коем случае не ущемляет его добрых слов и доброго отношения к ЦСКА. Ну не получился переход. Что они подразумевают под джентльменским соглашением? В «Интернасьонале» у Марио было не очень хорошо. Он чувствовал в себе силы и с удовольствием возвратился бы в ЦСКА. Но его не стали выкупать. Или что, Марио должен был сам заплатить эти 400 тысяч долларов?
Я понимаю, почему ЦСКА не стал платить за Марио. Милан Гайич сейчас совсем не хуже. Поэтому они так и относились. Если бы Марио им был нужен, они бы заплатили», – сказал Орлов.