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Орлов объяснил, почему ЦСКА не стал возвращать Фернандеса

30 сентября 2023, 20:22
9

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал летний срыв возвращения защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

  • Игрок оказался в «Зените».
  • Он уже провел матч против ЦСКА за «Зенит».
  • У Марио было 10 сезонов в ЦСКА.

«Празднование Марио гола «Зенита» в ворота ЦСКА ни в коем случае не ущемляет его добрых слов и доброго отношения к ЦСКА. Ну не получился переход. Что они подразумевают под джентльменским соглашением? В «Интернасьонале» у Марио было не очень хорошо. Он чувствовал в себе силы и с удовольствием возвратился бы в ЦСКА. Но его не стали выкупать. Или что, Марио должен был сам заплатить эти 400 тысяч долларов?

Я понимаю, почему ЦСКА не стал платить за Марио. Милан Гайич сейчас совсем не хуже. Поэтому они так и относились. Если бы Марио им был нужен, они бы заплатили», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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nik55
1696095661
зато ваша помойка всех собирает
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slavа0508
1696097429
Гена .ты лучше объяснил . как твои влетели Оренбургу ....
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deinego77@yandex.ru
1696097459
Ну хотя бы не надо было бежать возле скамейки армейцев праздновать гол. Ведь это специально он сделал.
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Skull_Boy
1696097677
Опять налили идиоту
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cska1948
1696098244
Дело не в деньгах, а в принципе. Марио, при действующем контракте, отпустили бесплатно не играть в футбол в Бразилии, а побыть с семьёй. Это уже его ЛИЧНАЯ инициатива пойти играть в Интер. Как джентльмен, он и вернуться должен был бесплатно.
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Plyash
1696100108
Геня,мудлон тупой,расскажи лучше,почему Зенит не стал возвращать Дзюблу?
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kara-mba
1696137824
А с какого перепугу ЦСКА должно платить за него, если он и так у них на контракте. Если Марио надули в Бразилии, то это его косяк.
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sined1951
1696152895
Это верное утверждение.
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