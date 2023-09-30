Глава «Локомотива»: «У «Пари НН» был «автобус»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил победу над «Пари НН» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

«Игра сегодня получилась непростой. «Нижний Новгород», особенно в первом тайме, играл от обороны. Наверное, это первый наш соперник в этом чемпионате, поставивший «автобус», да и игра с «Зенитом» отняла у наших ребята очень много сил. Но в итоге задачу на игру решили! Все старались, вся команда заслужила слова благодарности. Рифат Жемалетдинов забил, его гол стал итогом общих усилий», – сказал функционер.