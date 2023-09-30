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    Глава «Локомотива»: «У «Пари НН» был «автобус»

    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил победу над «Пари НН» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

    «Игра сегодня получилась непростой. «Нижний Новгород», особенно в первом тайме, играл от обороны. Наверное, это первый наш соперник в этом чемпионате, поставивший «автобус», да и игра с «Зенитом» отняла у наших ребята очень много сил. Но в итоге задачу на игру решили! Все старались, вся команда заслужила слова благодарности. Рифат Жемалетдинов забил, его гол стал итогом общих усилий», – сказал функционер.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
    • Нагорных в клубе год.
    • Жемалетдинов забил впервые с мая 2022 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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