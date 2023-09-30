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    • Юран считает несправедливым результат матча с «Локомотивом»

    Юран считает несправедливым результат матча с «Локомотивом»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран убежден, что его команда заслуживала победы над «Локомотивом» в 10-м туре РПЛ.

    • Москвичи выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 83-й минуте.
    • Набрав 3 очка, «Локо» поднялся в топ-3 Премьер-лиги, оставив позади «Зенит».
    • «Пари НН» остался на 8-й строчке в таблице чемпионата.

    «Для того, чтобы выиграть, надо забивать, реализовывать свои моменты. Наиграли мы на победу, но нужно было забивать.

    Где‑то, может, фартик чуть отвернулся… К сожалению, реализация у нас хромает», – сказал Юран.

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    Источник: «Матч ТВ»

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