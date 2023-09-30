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  • Юран считает несправедливым результат матча с «Локомотивом»

Юран считает несправедливым результат матча с «Локомотивом»

30 сентября 2023, 16:55
6

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран убежден, что его команда заслуживала победы над «Локомотивом» в 10-м туре РПЛ.

  • Москвичи выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 83-й минуте.
  • Набрав 3 очка, «Локо» поднялся в топ-3 Премьер-лиги, оставив позади «Зенит».
  • «Пари НН» остался на 8-й строчке в таблице чемпионата.

«Для того, чтобы выиграть, надо забивать, реализовывать свои моменты. Наиграли мы на победу, но нужно было забивать.

Где‑то, может, фартик чуть отвернулся… К сожалению, реализация у нас хромает», – сказал Юран.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив Юран Сергей
Комментарии (6)
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alefreddy
1696087296
ничего наверстаете
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NewLife
1696088428
Жеваный, пережеванный пздёж насчет реализации - когда не хочется говорить о своих тренерских промахах, на выручку приходит балабольство о реализации, типа играли хорошо, я все правильно сделал, но не фортит с реализацией. Это присуще дерьмовым тренерам.
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derrik2000
1696089023
То, что возмущён и очень огорчён поражением с МИНИМАЛЬНЫМ счётом в Москве от Локомотива, где игрочишки стоят каждый, как вся твоя команда, уже хорошо. Значит, понимаешь, КУДА расти команде. А победы придут. Обязательно придут!
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ScarlettOgusania
1696089064
юранчикам надо в ЭСК заяву накатать, что проводницы не дали выиграть, ведь на победу набегали километраж))
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portero
1696090359
Какая разница.... Счёт на табло, остальное бла...бла...бла...
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neim
1696092596
Так можно договориться, что вы и на чемпионство наиграли.
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