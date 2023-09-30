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Ловчев проанализировал поражение «Зенита» от «Оренбурга»

30 сентября 2023, 16:49
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о поражении «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«По первому тайму. Игра простая – одни владеют мячом, другие проводят контратаки и стандарты. В обороне «Зенит» отыграл просто безобразно. Питер пропустил со стандартов – и тут у меня большие вопросы к защитникам – когда забивают без сопротивления, надо делать выводы.

«Зениту» не назначен стопроцентный пенальти – «Оренбург» мог забить и четвертый гол. «Зенит» всегда был небезупречен в обороне, но атака позволяла компенсировать эти проблемы. Сейчас команда сбоит.

Георгий Черданцев делает скидку на то, что игра началась рано. Но я бы не стал об этом вообще говорить – команды мастеров тренируются тоже рано, как и сейчас проводится эта игра.

Если «Зенит» вдруг станет сетовать на раннее время начала, это будет странно. Не до такой же степени рано начали, чтобы три гола пускать за тайм.

По второму тайму. «Зенит» владел преимуществом, организовал навал, но этого мало для победы и даже для ничьей. С уходом Малкома нет игрока, который в одиночку решит исход матча.

Очень много передач, игры до верного – но нет голов. Такое впечатление, что «Зенит» утратил чувство, когда поражение становится катастрофой. Не вижу злобы, сумасшедшего желания победить. Чтобы выиграть чемпионат, надо включаться на полную», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).
  • Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).
  • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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vla4839
1696082692
Всё верно сказано, кроме пенальти. Ловчеву надо смотреть видео. Там чётко видно, что защитник сначала сыграл в мяч.
Ответить
qawzsexdr
1696085347
У игроков нет мотивации играть просто отбывают номер, лучше бы молодых выпускали (у них хотябы мотивации больше) .
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alefreddy
1696087252
по пенальти мюллер рулит
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ScarlettOgusania
1696088598
у зулусов нет мотивации забивать своему фарму без бонусов за победу) жаль не поставили пенальти, "судья продажная" не стал унижать бом.жей разгромом!
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Taps
1696089725
Зазнались и зажрались. Лёгкие деньги на старость копят. Семак перегорел ... надо думать о замене.
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wlad wm--google
1696090848
Сгоняли дог, буки сегодня так и на мансити кинули всех с тотальным преимуществом
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