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    • РПЛ. «Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Уралом» (2:2), у ростовчан 6 игр подряд без побед

    РПЛ. «Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Уралом» (2:2), у ростовчан 6 игр подряд без побед

    «Ростов» и «Урал» обменялись двумя голами в 10-м туре РПЛ. У ростовчан забивали только защитники.

    С 79-й минуты «Урал» был в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева.

    У «Ростова» шесть матчей РПЛ подряд без побед.

    «Урал» поднялся на седьмое место. «Ростов» остался 11-м.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Шеттине, 4; 0:2 – Егорычев, 17; 1:2 – Осипенко, 33 (с пенальти); 2:2 – Вахания, 47.

    Удаления: нет – Егорычев, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6511

      ySS 8 минут назад

      Матч борцов-вольников оставил неприятное впечатление

      0
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      Рейтинг: +2214

      Suvorov71 27 минут назад

      Нормально отношусь к обеим командам, но судья мусор самый настоящий, ему надо судить только питерскую помойку, для нормальных команд он слабоват

      0
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      Рейтинг: +126

      Игривый > Suvorov71 6 минут назад

      Здраствуйте, тарасовские отбросы, стыдно за ваш обоссаный ромбик, ой как стыдно!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +126

      Игривый > Suvorov71 4 минуты назад

      У тебя даже значка нет рыло!
      повесь свой поганый ромбик, чтобы над твоим недоклубом глумилась вся Россия!!!

      Срам спартаку помойному!!!!

      0
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      Рейтинг: +2020

      Artemka444 29 минут назад

      Давайте пенальти вообще отменим и фолы тоже!!!

      0
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      Рейтинг: +4420

      Yurok161 35 минут назад

      Смотрю руками уже можно играть в своей штрафной. Пенали за это можно уже не ставить...

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      Рейтинг: +2224

      nominum 36 минут назад

      Пенальти в ворота Урала придуманный. ИГРЫ рукой не было со стороны 25 номера Урала. И удаление Егорычева тоже левизна. Не может быть фола последней надежды на боковой линии поля. А сколько раз судья ошибся против Ростова - уж и говорить не приходится. Судья некомпетентный. Чуть до драки не дошло в окончании обоих таймов.

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      Рейтинг: +4420

      Yurok161 > nominum 32 минуты назад

      Помнится в начале сезона на игроке одной сине-голубой команды подобным образом сфолили у углового флажка. Тогда тоже судья показал красную и все кричали, что это правильно. Что-то поменялось спустя несколько туров?

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      Рейтинг: +2224

      nominum > Yurok161 26 минут назад

      Да при чём тут что-то, что произошло когда-то. Обсуждается сегодняшний матч. Или судейство должно быть по принципу: " А помнишь как тогда было? "

      0
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      Рейтинг: +2224

      nominum > Yurok161 23 минуты назад

      Судья ошибался в обе стороны. Совершенно всю игру сломал.

      0
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      Рейтинг: +16492

      Алексей З > nominum 18 минут назад

      Только сегодня с вами о пенальти разговаривали и вот опять повод.
      Судейство просто отвратное в РПЛ .
      Иногда кажется , ну вроде налаживается и бац как серпом по яйцам.
      Как оценивать игру , если главный в поле мудак со свистком ?
      Печально.

      1
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      Рейтинг: +7312

      sochi-2013 37 минут назад

      Да, уж! Ничья позорнее поражения получилась.

      1
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      Рейтинг: +586

      arrivalgist 40 минут назад

      Противно смотреть матчи с купленными судьями. Карпин иди уже Эстонию тренировать.

      1
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      Рейтинг: +1052

      Riot Zero 40 минут назад

      Символично, что 21 мяч, Песьяков пустил в очко.

      3
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      Рейтинг: +2224

      nominum > Riot Zero 35 минут назад

      )))))))

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      nominum 40 минут назад

      Это какое-то ГАЛИМОЕ судейство от Галимова.

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      Рейтинг: +1052

      Riot Zero > nominum 39 минут назад

      Ну он походу опять, туров на 5-6 выпадет из судейства.

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      Рейтинг: +4964

      polt 40 минут назад

      "Судья продажный"!

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      Рейтинг: +126

      Игривый > polt 2 минуты назад

      Уж точно продажная тварь, все как всегда!

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