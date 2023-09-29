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  • РПЛ. «Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Уралом» (2:2), у ростовчан 6 игр подряд без побед

РПЛ. «Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Уралом» (2:2), у ростовчан 6 игр подряд без побед

29 сентября 2023, 20:56
33

«Ростов» и «Урал» обменялись двумя голами в 10-м туре РПЛ. У ростовчан забивали только защитники.

С 79-й минуты «Урал» был в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева.

У «Ростова» шесть матчей РПЛ подряд без побед.

«Урал» поднялся на седьмое место. «Ростов» остался 11-м.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Шеттине, 4; 0:2 – Егорычев, 17; 1:2 – Осипенко, 33 (с пенальти); 2:2 – Вахания, 47.

Удаления: нет – Егорычев, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Ростов
Комментарии (33)
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polt
1696010392
"Судья продажный"!
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nominum
1696010411
Это какое-то ГАЛИМОЕ судейство от Галимова.
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arrivalgist
1696010418
Противно смотреть матчи с купленными судьями. Карпин иди уже Эстонию тренировать.
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sochi-2013
1696010596
Да, уж! Ничья позорнее поражения получилась.
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nominum
1696010668
Пенальти в ворота Урала придуманный. ИГРЫ рукой не было со стороны 25 номера Урала. И удаление Егорычева тоже левизна. Не может быть фола последней надежды на боковой линии поля. А сколько раз судья ошибся против Ростова - уж и говорить не приходится. Судья некомпетентный. Чуть до драки не дошло в окончании обоих таймов.
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ySS
1696012349
Матч борцов-вольников оставил неприятное впечатление
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FCSpartakM
1696013672
Зато Валера начинает скулить, когда 20 секунд переиграли. Тут мы не услышим Валеркину оценку судей. КК вообще смех в голос.
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ilichkadr
1696014311
Да, уж....стыдно за судейство и за Ростов, хотя они здесь абсолютно не при чём..........
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Вомбат
1696014744
Игра была неплохой и по сути ничейной, а судейство было безобразным, как всегда в этом сезоне (за редким исключением). Хорошо, что судейские ошибки не принесли победу ни одной из команд.
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neim
1696033809
Почему ушел-то, отскочил ?
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