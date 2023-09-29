РПЛ. «Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Уралом» (2:2), у ростовчан 6 игр подряд без побед

«Ростов» и «Урал» обменялись двумя голами в 10-м туре РПЛ. У ростовчан забивали только защитники.
С 79-й минуты «Урал» был в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева.
У «Ростова» шесть матчей РПЛ подряд без побед.
«Урал» поднялся на седьмое место. «Ростов» остался 11-м.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Шеттине, 4; 0:2 – Егорычев, 17; 1:2 – Осипенко, 33 (с пенальти); 2:2 – Вахания, 47.
Удаления: нет – Егорычев, 79.
Источник: «Бомбардир»