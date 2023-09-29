В субботу, 30 сентября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Манкунианцы идут на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда выиграла три матча, а также в трех встречах потерпела поражение. Отметим, «красные дьяволы» забили семь голов, но при этом пропустили десять мячей.

«Кристал Пэлас»

«Драконы» идут десятыми, имея в своем активе восемь голов. Команда дважды выиграла в АПЛ, дважды сыграла вничью, при этом «Кристал Пэлас» потерпел два поражения. Команда забила шесть, но при этом пропустила семь голов.

Факты

Команды в своей истории играли друг с другом 65 раз. Манкунианцы записали на свой счет 42 победы, а «Кристал Пэлас» ответил 10 победными играми.

Наш прогноз на игру

Несмотря на турнирное соседство команд, предположим, что манкунианцы выиграют эту встречу. Команда тен Хаага превосходит соперника по уровню игроков, а также имеет более поставленную игру. Наш прогноз – победа «МЮ» (1.60).