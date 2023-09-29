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  • Митрофанов: «РФС не использовал и не использует Азию как шантаж УЕФА»

Митрофанов: «РФС не использовал и не использует Азию как шантаж УЕФА»

29 сентября 2023, 11:40
2

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что РФС не шантажирует УЕФА переходом в Азию.

«Можно ли говорить, что после последнего решения УЕФА закрыт вопрос с переходом РФС в Азию? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос. Мы же не пытаемся давить на УЕФА – либо так, либо мы в Азию. Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт, пути этого возвращения.

Конечно, возвращаться нужно. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и Международная федерация футбола (ФИФА) будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях.

Потому что если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Поэтому перейти в Азию ради перехода в Азию – такой цели у нас никогда не было.

Подход «нас здесь не любят, давайте уйдем куда-нибудь еще» неправильный, не так работает эта система, потому что есть решение, которое принято на уровне ФИФА. Это не вопрос перехода в Азию, а вопрос возвращения сборных и клубов к официальным играм, вот вопрос, который мы решаем.

Переход в Азию, если не будет возможности договориться с УЕФА, – вариант его решения. В УЕФА говорили, что если они не увидят никаких возможностей и перспектив по возвращению РФС, тогда будут разговоры о каком-либо переходе», – сказал Митрофанов.

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Источник: ТАСС
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Комментарии (2)
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evgevg13
1695977572
Лепет младенца
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ilichkadr
1695977692
Не понятно. на кой вообще ведутся подобные разговоры, если всему голова решение ФИФА?
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