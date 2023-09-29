Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Лейпциг» – «Бавария»: прогноз на матч 6 тура чемпионата Германии, 30 сентября

    «Лейпциг» – «Бавария»: прогноз на матч 6 тура чемпионата Германии, 30 сентября

    В субботу, 30 сентября, состоится матч «Лейпциг» – «Бавария». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

    «Лейпциг»

    «Быки» в пяти играх чемпионата Германии набрали 12 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Баварии» и «Байера» на один балл. Команда забила 14 и пропустила 4 мяча.

    «Бавария»

    Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге, имея в своем активе 13 очков, а также разницу забитых и пропущенных голов в +14. У идущего вторым «Байера» столько же баллов, впрочем, подопечные Алонсо имеют чуть худшую разницу забитых и пропущенных голов – +11. Отметим, что мюнхенцы выиграли четыре встречи, а в одном матче сыграли вничью.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 18 матчей, в которых 3 раза побеждал «Лейпциг». «Бавария» праздновала успех 9 раз.

    Наш прогноз на игру

    Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы. Впрочем, «Бавария» ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.40), ТБ 2.5 (1.40).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+