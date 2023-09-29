В субботу, 30 сентября, состоится матч «Лейпциг» – «Бавария». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Лейпциг»

«Быки» в пяти играх чемпионата Германии набрали 12 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Баварии» и «Байера» на один балл. Команда забила 14 и пропустила 4 мяча.

«Бавария»

Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге, имея в своем активе 13 очков, а также разницу забитых и пропущенных голов в +14. У идущего вторым «Байера» столько же баллов, впрочем, подопечные Алонсо имеют чуть худшую разницу забитых и пропущенных голов – +11. Отметим, что мюнхенцы выиграли четыре встречи, а в одном матче сыграли вничью.

Факты

История противостояния команд насчитывает 18 матчей, в которых 3 раза побеждал «Лейпциг». «Бавария» праздновала успех 9 раз.

Наш прогноз на игру

Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы. Впрочем, «Бавария» ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.40), ТБ 2.5 (1.40).