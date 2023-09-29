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    • «Барселона» – «Севилья»: прогноз на матч 8 тура чемпионата Испании, 29 сентября

    «Барселона» – «Севилья»: прогноз на матч 8 тура чемпионата Испании, 29 сентября

    В пятницу, 29 сентября, состоится матч «Барселона» – «Севилья». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Барселона»

    Каталонцы идут на третьем месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые имеют в своем активе 17 очков, при это отставая от лидирующей «Жироны» на два очка. Подопечные Хави выиграли в пяти матчах. в двух встречах сыграли вничью. Отметим, команда еще не терпела поражений в нынешнем розыгрыше Примеры. «Барселона» наколотила 18 голов, но при этом пропустила 8 мячей.

    «Севилья»

    Команда идет на 14 месте в турнирном таблице. В активе команды семь очков, две победы, ничья и три поражения. «Севилья» отличилась 11 голами и пропустила 9 мячей. Отрыв команды из Андалусии от зоны вылета составляет только два балла.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 198 матчей. «Барселона» побеждала в этих играх 114 раз, ну а игроки «Севильи» праздновали успех в 45 матчах.

    Наш прогноз на игру

    Отметим, что «Барселона», несмотря на потерю очков со скромной «Мальоркой», является фаворитом встречи. Вероятно подопечные Хави возьмут три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.39), ТБ 2.5 (1.49).

    Источник: Бомбардир

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