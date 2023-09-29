В пятницу, 29 сентября, состоится матч «Барселона» – «Севилья». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Барселона»

Каталонцы идут на третьем месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые имеют в своем активе 17 очков, при это отставая от лидирующей «Жироны» на два очка. Подопечные Хави выиграли в пяти матчах. в двух встречах сыграли вничью. Отметим, команда еще не терпела поражений в нынешнем розыгрыше Примеры. «Барселона» наколотила 18 голов, но при этом пропустила 8 мячей.

«Севилья»

Команда идет на 14 месте в турнирном таблице. В активе команды семь очков, две победы, ничья и три поражения. «Севилья» отличилась 11 голами и пропустила 9 мячей. Отрыв команды из Андалусии от зоны вылета составляет только два балла.

Факты

История противостояния команд насчитывает 198 матчей. «Барселона» побеждала в этих играх 114 раз, ну а игроки «Севильи» праздновали успех в 45 матчах.

Наш прогноз на игру

Отметим, что «Барселона», несмотря на потерю очков со скромной «Мальоркой», является фаворитом встречи. Вероятно подопечные Хави возьмут три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.39), ТБ 2.5 (1.49).