Акинфеев заявил, что ЦСКА тяжело бороться с «Зенитом»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

– А сами игроки думают только о «золоте» или довольствуются меньшим? Из того чемпионского состава остались ведь только вы и Кирилл Набабкин.

– Наверное, мы адекватно смотрим на вещи. Нужно включать голову и понимать, на что ты способен. В том году я говорил, что было счастьем занять второе место.

Начало сезона выдалось неплохим, затем осенью был спад, но после зимних сборов все поменялось. Мы выстрелили и взяли серебряные медали.

Для меня тот сезон стал самым успешным в команде за 5-6 лет, потому что есть «серебро» и трофей – Кубок.

– Вы как раз говорили, что мечтали выиграть Кубок...

– Что для футболиста и команды самое важное? Трофей. Ты не можешь играть за деньги, красивые глазки и за то, чтобы тебя носили на руках. Те люди, которые восторгаются тобой, они тоже хотят сфотографироваться с Кубком, прикоснуться к этим победам.

Порой шутим в клубе, что сейчас уже не то время, когда мы каждый год сидели и рассказывали о необходимости выиграть чемпионство. Если бы все команды так говорили, может быть, кто-то и взял бы титул за прошедшие пять лет.

Но у нас пока один чемпион за этот промежуток, который делает все, чтобы завоевать трофей, покупает игроков, с финансами у них все хорошо. Берут футболистов на те позиции, на которых уже есть по 2-3 человека. Тяжело бороться.

При этом у нас есть амбициозная молодежь. Разговариваю с ними на базе: ребят, свои амбиции надо показывать на поле. Все что касается личной жизни – это ваша история. Надо ставить цели выиграть. Хотя бы медальку, не кубок.

Еще раз повторю – даже второе место в прошлом сезоне было счастьем. Я уже забыл, сколько она весит, эта медалька (улыбается). А когда кто-то начинает в интервью рассказывать, что мы вот начнем исправлять ситуацию и все такое… А дальше что? На поле надо доказывать все.