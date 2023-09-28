«Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов до официального приговора по «делу Негрейры»

«Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов из-за скандала, связанного с обвинениями по «делу Негрейры».

«Барсе» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.

Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Негрейре.

За 17 лет каталонцы перевели ему 7,5 млн евро якобы за консультационные услуги.

По информации AS, в УЕФА предпочтут дождаться окончания официального расследования испанского суда.

Однако, если вина «Барселоны» покажется достаточно очевидной, клуб может быть исключен из Лиги чемпионов до официального приговора.

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