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    • «Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов до официального приговора по «делу Негрейры»

    «Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов до официального приговора по «делу Негрейры»

    «Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов из-за скандала, связанного с обвинениями по «делу Негрейры».

    • «Барсе» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.
    • Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Негрейре.
    • За 17 лет каталонцы перевели ему 7,5 млн евро якобы за консультационные услуги.

    По информации AS, в УЕФА предпочтут дождаться окончания официального расследования испанского суда.

    Однако, если вина «Барселоны» покажется достаточно очевидной, клуб может быть исключен из Лиги чемпионов до официального приговора.

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    Источник: AS

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