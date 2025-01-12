«Позорный спектакль»: президент «Хетафе» – о регистрации Ольмо

Анхель Торрес, президент «Хетафе», отреагировал на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора за «Барселону».

С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации. «Барселона» подавала жалобы в суд, но проигрывала их.

Сообщается, что игроки «Барселоны» собирались бойкотировать вызов в национальную команду из-за возникшей ситуации.

Высшего совет по спорту в Испании 8 января разрешил «блаугране» зарегистрировать футболистов на временной основе.

«Получается позорный спектакль. Не буду впустую тратить время, говоря об этом», – сказал Торрес.