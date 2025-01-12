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    • «Позорный спектакль»: президент «Хетафе» – о регистрации Ольмо

    «Позорный спектакль»: президент «Хетафе» – о регистрации Ольмо

    Анхель Торрес, президент «Хетафе», отреагировал на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора за «Барселону».

    • С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации. «Барселона» подавала жалобы в суд, но проигрывала их.
    • Сообщается, что игроки «Барселоны» собирались бойкотировать вызов в национальную команду из-за возникшей ситуации.
    • Высшего совет по спорту в Испании 8 января разрешил «блаугране» зарегистрировать футболистов на временной основе.

    «Получается позорный спектакль. Не буду впустую тратить время, говоря об этом», – сказал Торрес.

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    Источник: Marca

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