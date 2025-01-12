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    • Араухо собирается покинуть «Барселону» зимой, несмотря на заявления Флика

    Араухо собирается покинуть «Барселону» зимой, несмотря на заявления Флика

    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо хочет поскорее покинуть клуб этой зимой. По данным Mundo Deportivo, слова главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика о том, что он рассчитывает на уругвайца, не изменили решения игрока.

    Отмечается, что Араухо сообщал о своих планах уйти игрокам и сотрудникам «Барселоны», которые спрашивали его о будущем.

    • Сообщалось, что в подписании футболиста заинтересован «Ювентус». Также за ним следит «Арсенал».
    • «Барселона» готова продать уругвайца за 60-80 миллионов евро.
    • 25-летний Араухо в этом сезоне провел за «Барселону» 1 матч, в котором отметился 1 голевой передачей.
    • Срок его контракта с испанским клубом заканчивается летом 2026 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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