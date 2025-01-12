Араухо собирается покинуть «Барселону» зимой, несмотря на заявления Флика

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо хочет поскорее покинуть клуб этой зимой. По данным Mundo Deportivo, слова главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика о том, что он рассчитывает на уругвайца, не изменили решения игрока.
Отмечается, что Араухо сообщал о своих планах уйти игрокам и сотрудникам «Барселоны», которые спрашивали его о будущем.
- Сообщалось, что в подписании футболиста заинтересован «Ювентус». Также за ним следит «Арсенал».
- «Барселона» готова продать уругвайца за 60-80 миллионов евро.
- 25-летний Араухо в этом сезоне провел за «Барселону» 1 матч, в котором отметился 1 голевой передачей.
- Срок его контракта с испанским клубом заканчивается летом 2026 года.