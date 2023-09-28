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  • Марио Фернандес раскрыл подробности разговора с Бабаевым перед переходом в «Зенит»

Марио Фернандес раскрыл подробности разговора с Бабаевым перед переходом в «Зенит»

28 сентября 2023, 13:05
2

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, о чем общался с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым прошедшим летом.

– Про деньги ясно, а как же джентльменское соглашение? Ясно, что оно не на бумаге, а только на словах – но ты ведь ударил с ЦСКА по рукам. Ты точно никаким образом не подвел клуб?

– Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА.

Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом. Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит».

Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА.

– Кому именно?

– Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами – последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги».

После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.

  • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
  • Летом 2023-го москвичи вели переговоры о возвращении игрока, но отказались платить компенсацию «Интернасьоналу» и подъемные агенту Марио.
  • В итоге Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Бабаев Роман
Комментарии (2)
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Данила Багров
1695897744
Хватит постить этого предателя и лгуна
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Fialet
1695900188
Пидэрюга, мало того, что предатель, так за хер знает сколько лет в России русский язык так и не выучил.
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