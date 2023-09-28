Марио Фернандес раскрыл подробности разговора с Бабаевым перед переходом в «Зенит»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, о чем общался с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым прошедшим летом.

– Про деньги ясно, а как же джентльменское соглашение? Ясно, что оно не на бумаге, а только на словах – но ты ведь ударил с ЦСКА по рукам. Ты точно никаким образом не подвел клуб?

– Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА.

Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом. Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит».

Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА.

– Кому именно?

– Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами – последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги».

После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.