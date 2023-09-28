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    • Марио Фернандес раскрыл подробности разговора с Бабаевым перед переходом в «Зенит»

    Марио Фернандес раскрыл подробности разговора с Бабаевым перед переходом в «Зенит»

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, о чем общался с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым прошедшим летом.

    – Про деньги ясно, а как же джентльменское соглашение? Ясно, что оно не на бумаге, а только на словах – но ты ведь ударил с ЦСКА по рукам. Ты точно никаким образом не подвел клуб?

    – Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА.

    Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом. Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит».

    Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА.

    – Кому именно?

    – Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами – последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги».

    После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
    • Летом 2023-го москвичи вели переговоры о возвращении игрока, но отказались платить компенсацию «Интернасьоналу» и подъемные агенту Марио.
    • В итоге Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3718

      FRZZ 20 секунд назад

      Кому это интересно подробности их разговора??? Надоела уже это тема.

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