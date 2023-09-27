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Мостовой рассказал, в каком клубе хочет пройти стажировку

27 сентября 2023, 12:13
7

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что хотел бы пройти стажировку в клубе из Москвы.

Сейчас Мостовой проходит обучение в тренерской академии РФС.

– В программу нашего обучения включены стажировки. И я говорил, что желательно быть в Москве. Сейчас не совсем выгодно куда-то летать. Если обращусь в «Динамо» и они меня пригласят, буду только рад.

– Но рассматриваете не только «Динамо», но и ЦСКА?

– Стажировку можно сделать в любой команде, в любой лиге. У нас же есть не только РПЛ. Когда будет нужно принимать решение, тогда и решу.

– «Динамо» – наиболее благоприятный вариант?

– Наиболее благоприятный, чем попасть в «Спартак». (Смеется). Шучу. Любая московская команда благоприятна. Если это будет «Динамо», почему нет?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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odessakmv
1695806119
а я думал как ЗиЗу - только сборная аФриканции
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Таврида
1695809561
Клуб "Урожай" из совхоза "Останкино", где Мостовой начинал начинал карьеру футболиста, будет лучшим началом (или концом)) тренерской карьеры Мостового.
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NewLife
1695811799
Совсем оборзел. Скажи еще, что клубы стоят в очереди, чтобы принять на стажировку Мостового.
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neim
1695812888
А лучше в Спартак, к Абаскалю, которого он так не любит. Может и научит чему-нибудь нерадивого испанца ))).
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zigbert
1695814094
Сомнительно что Динамо примет его с распростертыми объятиями.
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Garrincha58
1695815884
он бы рад в Сельту попасть но его туда не пригласят
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ABC--google
1695881595
Мостовой хороший футболист был, умно, хитро играл. Надеюсь передаст своей команде эти качества. Удачи.
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