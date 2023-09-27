Мостовой рассказал, в каком клубе хочет пройти стажировку

А лучше в Спартак, к Абаскалю, которого он так не любит. Может и научит чему-нибудь нерадивого испанца ))).
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что хотел бы пройти стажировку в клубе из Москвы.
Сейчас Мостовой проходит обучение в тренерской академии РФС.
– В программу нашего обучения включены стажировки. И я говорил, что желательно быть в Москве. Сейчас не совсем выгодно куда-то летать. Если обращусь в «Динамо» и они меня пригласят, буду только рад.
– Но рассматриваете не только «Динамо», но и ЦСКА?
– Стажировку можно сделать в любой команде, в любой лиге. У нас же есть не только РПЛ. Когда будет нужно принимать решение, тогда и решу.
– «Динамо» – наиболее благоприятный вариант?
– Наиболее благоприятный, чем попасть в «Спартак». (Смеется). Шучу. Любая московская команда благоприятна. Если это будет «Динамо», почему нет?