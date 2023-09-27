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    Мостовой рассказал, в каком клубе хочет пройти стажировку

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что хотел бы пройти стажировку в клубе из Москвы.

    Сейчас Мостовой проходит обучение в тренерской академии РФС.

    – В программу нашего обучения включены стажировки. И я говорил, что желательно быть в Москве. Сейчас не совсем выгодно куда-то летать. Если обращусь в «Динамо» и они меня пригласят, буду только рад.

    – Но рассматриваете не только «Динамо», но и ЦСКА?

    – Стажировку можно сделать в любой команде, в любой лиге. У нас же есть не только РПЛ. Когда будет нужно принимать решение, тогда и решу.

    – «Динамо» – наиболее благоприятный вариант?

    – Наиболее благоприятный, чем попасть в «Спартак». (Смеется). Шучу. Любая московская команда благоприятна. Если это будет «Динамо», почему нет?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5859

      neim 7 минут назад

      А лучше в Спартак, к Абаскалю, которого он так не любит. Может и научит чему-нибудь нерадивого испанца ))).

      0
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      Рейтинг: +19948

      NewLife 25 минут назад

      Совсем оборзел. Скажи еще, что клубы стоят в очереди, чтобы принять на стажировку Мостового.

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      Рейтинг: +1913

      Таврида 1 час назад

      Клуб "Урожай" из совхоза "Останкино", где Мостовой начинал начинал карьеру футболиста, будет лучшим началом (или концом)) тренерской карьеры Мостового.

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      Рейтинг: +566

      odessakmv 2 часа назад

      а я думал как ЗиЗу - только сборная аФриканции

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