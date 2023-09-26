Моуринью попросил «Рому» любой ценой подписать игрока «МЮ»

«Рома» интересуется нападающим «МЮ» Джейдоном Санчо.
По информации Il Romanista, главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью попросил боссов «Ромы» подписать Сансо любой ценой.
«МЮ» готов продать футболиста тому, кто предложит больше денег. У «Ромы» мало шансов на покупку, но она попытается арендовать игрока.
- Санчо ранее обменялся публичными претензиями с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.
- Тренер заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках. Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи.
- Игрока отстранили от основы.
Источник: Il Romanista