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    • Депутат прогнозирует бойкоты после предложения УЕФА о допуске юниорской сборной России

    Депутат прогнозирует бойкоты после предложения УЕФА о допуске юниорской сборной России

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала потенциальное возвращение сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    «Сейчас поднимется такая буча и шум, начнутся бойкоты. Интересно понаблюдать за этим.

    Но всем надоели эти политические интриги и манипуляции, с ними не бывает никакого спорта», – сказала Журова.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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    Источник: ТАСС

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