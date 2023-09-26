Депутат прогнозирует бойкоты после предложения УЕФА о допуске юниорской сборной России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала потенциальное возвращение сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.
«Сейчас поднимется такая буча и шум, начнутся бойкоты. Интересно понаблюдать за этим.
Но всем надоели эти политические интриги и манипуляции, с ними не бывает никакого спорта», – сказала Журова.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.
Источник: ТАСС