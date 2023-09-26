«РФС может и не принять такие условия»: Колосков – о предложении УЕФА по допуску юниорской сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.

Также им запретят играть на территории РФ.

Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

«Конечно, это большой шаг вперед по отношению к РФС и российскому футболу в целом. Если будет второй шаг, то это станет тенденцией. Для нашего футбольного союза – большое достижение, что сумели решить данный вопрос.

С футболом будет так же, как и с другими видами спорта: какие-то страны согласятся нас принять, какие-то – нет. Но УЕФА, который нас допускает, несет ответственность за проведение игр.

Но есть и другой момент: РФС не сказал, что принимает условия нейтрального статуса, без гимна и флага. РФС может и не принять такие условия. Но пока мы не получили от них подтверждение. В целом хороший шанс играть нашим командам.

Есть технический момент: в группах играют 4-6 команд, по регламенту – одна команда дома, другая – в гостях. Допустим, дома мы выбрали нейтральную страну – Турцию, а на выезде нам надо в Германию, а там скажут, что нас не примут.

Это технический вопрос, который нужно обсуждать после того, как РФС подтвердит свое согласие на участие под условиями нейтрального статуса», – заявил Колосков.