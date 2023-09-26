Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Президент УЕФА прокомментировал предложение вернуть юниорскую сборную России в международные турниры

    Президент УЕФА прокомментировал предложение вернуть юниорскую сборную России в международные турниры

    Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил мотивы потенциального возвращения сборной России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

    «Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их.

    Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы делаем ставку на то, что будущее поколение станет более ярким и способным», – сказал Чеферин.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

    Новости по теме
    Президент УЕФА рассказал, когда закончится отстранение России 27
    Советник президента УЕФА: «Верим, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене» 6
    Чеферин – о Саудовской Аравии: «Приглашение игроков на излете карьеры – ошибка» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12505

      BRO_football 24 минуты назад

      Почти 1,5 года прошло, а до Чеферина только сейчас дошла мысль о дискриминации, всестороннем развитии и будущем поколении. Где же ты был в феврале 2022 года со своей заботой о детях, придурок?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6969

      Антибиотик 1 час назад

      Задолбал этот сайт, на заднеприводных европейцев уже слова плохого не скажи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6969

      Антибиотик 2 часа назад

      Без флага и гимна пусть ****** сами у себя играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Царь Бомжей 2 часа назад

      У нас и в основной сборной ослы одни, по интелекту не чуть не выше 17 летних парней, их тоже допустите пожалуйста до официальных турниров. Мы погоды там не сделаем, даже детей Египта обыграть не можем, дайте возможность поиграть в Европе))))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+