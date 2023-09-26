Президент УЕФА прокомментировал предложение вернуть юниорскую сборную России в международные турниры

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил мотивы потенциального возвращения сборной России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их.
Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы делаем ставку на то, что будущее поколение станет более ярким и способным», – сказал Чеферин.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.
Источник: «Бомбардир»