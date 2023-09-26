Мхитарян призвал предотвратить геноцид в Нагорном Карабахе

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о событиях на территории Нагорного Карабаха.

«После десятимесячной блокады 19 сентября азербайджанские военные начали жестокий обстрел Нагорного Карабаха. Моe сердце разрывается, когда я слышу истории об увечьях, потерях и серьeзных нарушениях прав человека тысячи армянских семей, которых насильственно перемещают из Нагорного Карабаха и которые массово бегут в Армению.

Ситуация, в которой сейчас оказались люди в Нагорном Карабахе, навевает воспоминания о самых мрачных часах истории. Мы часто оглядываемся назад на эти тeмные страницы истории с раскаянием и сожалением о том, что никто не сделал достаточно для того, чтобы остановить это.

Мы не можем вернуть жертв прошлого, но у нас ещe есть время предотвратить развертывание геноцида в Нагорном Карабахе. В разгар этого ужаса нам необходима немедленная мобилизация чрезвычайной гуманитарной помощи через Лачинский коридор и воздушные перевозки, а также развeртывание международных наблюдательных миссий, чтобы положить конец этим преступлениям против человечества.

Сейчас международным лидерам крайне важно выступить против и использовать все возможные политические инструменты, чтобы положить конец военным действиям в регионе. Дети имеют право жить спокойно на своей Родине», – написал Мхитарян в соцсетях.