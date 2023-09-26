Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мхитарян призвал предотвратить геноцид в Нагорном Карабахе

Мхитарян призвал предотвратить геноцид в Нагорном Карабахе

26 сентября 2023, 10:26
4

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о событиях на территории Нагорного Карабаха.

«После десятимесячной блокады 19 сентября азербайджанские военные начали жестокий обстрел Нагорного Карабаха. Моe сердце разрывается, когда я слышу истории об увечьях, потерях и серьeзных нарушениях прав человека тысячи армянских семей, которых насильственно перемещают из Нагорного Карабаха и которые массово бегут в Армению.

Ситуация, в которой сейчас оказались люди в Нагорном Карабахе, навевает воспоминания о самых мрачных часах истории. Мы часто оглядываемся назад на эти тeмные страницы истории с раскаянием и сожалением о том, что никто не сделал достаточно для того, чтобы остановить это.

Мы не можем вернуть жертв прошлого, но у нас ещe есть время предотвратить развертывание геноцида в Нагорном Карабахе. В разгар этого ужаса нам необходима немедленная мобилизация чрезвычайной гуманитарной помощи через Лачинский коридор и воздушные перевозки, а также развeртывание международных наблюдательных миссий, чтобы положить конец этим преступлениям против человечества.

Сейчас международным лидерам крайне важно выступить против и использовать все возможные политические инструменты, чтобы положить конец военным действиям в регионе. Дети имеют право жить спокойно на своей Родине», – написал Мхитарян в соцсетях.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.
  • Азербайджан и Армения спорили о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
  • С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.

Еще по теме:
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ 1
37-летний Мхитарян продлил контракт с чемпионом Италии 2
«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном 1
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Интер Мхитарян Генрих
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1695714461
Поздно, НаКол Пашинян всех слил....
Ответить
SLADE2019
1695714801
В создавшейся ситуации, дорогой Гено, необходимо, чтобы такие люди, как ты выделили бы деньги на жилье карабахцам в Армении. В других странах их никто не ждет. Государство тоже должно заниматься поиском средств на жилье и строительством. Из Карабаха (Арцаха) людям надо уезжать, чтобы не было причин для этнических чисток. По другому, к сожалению стычек на нацпочве не избежать.
Ответить
paracetamol
1695721254
Бери Калаш, и вперед! Какая проблема?
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
1
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
2
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
2
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Все новости
Все новости
Суперкубок Италии изменил формат
08:54
1
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
7 сентября
4
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
7 сентября
1
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+