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    • Мхитарян призвал предотвратить геноцид в Нагорном Карабахе

    Мхитарян призвал предотвратить геноцид в Нагорном Карабахе

    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о событиях на территории Нагорного Карабаха.

    «После десятимесячной блокады 19 сентября азербайджанские военные начали жестокий обстрел Нагорного Карабаха. Моe сердце разрывается, когда я слышу истории об увечьях, потерях и серьeзных нарушениях прав человека тысячи армянских семей, которых насильственно перемещают из Нагорного Карабаха и которые массово бегут в Армению.

    Ситуация, в которой сейчас оказались люди в Нагорном Карабахе, навевает воспоминания о самых мрачных часах истории. Мы часто оглядываемся назад на эти тeмные страницы истории с раскаянием и сожалением о том, что никто не сделал достаточно для того, чтобы остановить это.

    Мы не можем вернуть жертв прошлого, но у нас ещe есть время предотвратить развертывание геноцида в Нагорном Карабахе. В разгар этого ужаса нам необходима немедленная мобилизация чрезвычайной гуманитарной помощи через Лачинский коридор и воздушные перевозки, а также развeртывание международных наблюдательных миссий, чтобы положить конец этим преступлениям против человечества.

    Сейчас международным лидерам крайне важно выступить против и использовать все возможные политические инструменты, чтобы положить конец военным действиям в регионе. Дети имеют право жить спокойно на своей Родине», – написал Мхитарян в соцсетях.

    • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.
    • Азербайджан и Армения спорили о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
    • С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +563

      odessakmv 2 минуты назад

      Поздно, НаКол Пашинян всех слил....

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