Москалев должен был удалить Баринова в матче «Зенит» – «Локомотив» (Игорь Федотов)

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов должен был получить красную карточку в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Москалeв не показал несколько жeлтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он всe-таки наказал, но по трансляции этого не понять.

Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалeв. В итоге полная путаница и никто не понимает, кому Москалeв показал карточку.

Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку.

Я сужу по картинке и остаюсь при своeм мнении: Москалeву следовало дать жeлтую Сергееву и ещe две – Баринову. Первую – на 80-й минуте, вторую – за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела», – сказал Федотов.