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    • Москалев должен был удалить Баринова в матче «Зенит» – «Локомотив» (Игорь Федотов)

    Москалев должен был удалить Баринова в матче «Зенит» – «Локомотив» (Игорь Федотов)

    Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов должен был получить красную карточку в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

    «Москалeв не показал несколько жeлтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он всe-таки наказал, но по трансляции этого не понять.

    Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалeв. В итоге полная путаница и никто не понимает, кому Москалeв показал карточку.

    Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку.

    Я сужу по картинке и остаюсь при своeм мнении: Москалeву следовало дать жeлтую Сергееву и ещe две – Баринову. Первую – на 80-й минуте, вторую – за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела», – сказал Федотов.

    • После победного гола «Локомотива» на 91-й минуте вспыхнула стычка на поле.
    • Затем потасовка возникла после финального свистка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1548

      SLADE2019 3 минуты назад

      Все дело в том, что немытые проигрывать не умеют. Поражение по мужски воспринимать надо. А Федотов пусть не лезет куда не надо. Он свое отсудил, а мнение его никому неинтересно.

      0
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      Рейтинг: +5104

      Ziklop 21 минуту назад

      до игры писал что москаль продажная скотина! но дело не в нём, а в Семаке и отношении игроков к этому типо тренеру, отсутствии тактики уже какой год.
      вся тактика Семака бразильцы знают что делать!

      0
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      Рейтинг: +5495

      Эном айс 36 минут назад

      Потомственные железнодорожники в красно белых фураньках-вперёд!

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