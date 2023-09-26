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  • Москалев должен был удалить Баринова в матче «Зенит» – «Локомотив» (Игорь Федотов)

Москалев должен был удалить Баринова в матче «Зенит» – «Локомотив» (Игорь Федотов)

26 сентября 2023, 09:55
14

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов должен был получить красную карточку в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Москалeв не показал несколько жeлтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он всe-таки наказал, но по трансляции этого не понять.

Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалeв. В итоге полная путаница и никто не понимает, кому Москалeв показал карточку.

Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку.

Я сужу по картинке и остаюсь при своeм мнении: Москалeву следовало дать жeлтую Сергееву и ещe две – Баринову. Первую – на 80-й минуте, вторую – за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела», – сказал Федотов.

  • После победного гола «Локомотива» на 91-й минуте вспыхнула стычка на поле.
  • Затем потасовка возникла после финального свистка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Баринов Дмитрий Федотов Игорь Москалев Владимир
Комментарии (14)
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Эном айс
1695712427
Потомственные железнодорожники в красно белых фураньках-вперёд!
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Ziklop
1695713323
до игры писал что москаль продажная скотина! но дело не в нём, а в Семаке и отношении игроков к этому типо тренеру, отсутствии тактики уже какой год. вся тактика Семака бразильцы знают что делать!
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SLADE2019
1695714393
Все дело в том, что немытые проигрывать не умеют. Поражение по мужски воспринимать надо. А Федотов пусть не лезет куда не надо. Он свое отсудил, а мнение его никому неинтересно.
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шахта Заполярная
1695716705
Ха. Баринову две желтые, а венделу премию. А где был родриго? Или ему от Шамара хватило.
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paracetamol
1695721098
Этот свистун Москалев всегда против Зенита свистел!
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anatolich72
1695721247
А никто не задался вопросом, почему все стычки происходят в матчах зенита и в основном когда у него не идёт игра.
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АлексМак
1695723108
Именно так
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Krics
1695730705
Если проанализировать все стычки б*о*м*жей,то почему-то латиносы белые и пушистые,а виноваты все .делаем выводы,ихмо.
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