Канчельскис посоветовал, как наказать Промеса за дебош в отделении полиции

Андрей Канчельскис высказался о поведении Квинси Промеса.

Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».

В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.

В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!

Что вы сюсюкаетесь с ним? Все сразу на свои места встанет, если его посадят на 15 суток. Вы забыли наши времена?

Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто!» – заявил Канчельскис.