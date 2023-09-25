Канчельскис посоветовал, как наказать Промеса за дебош в отделении полиции

Канчельскис, сколько раз по 15 суток ты отсидел в наше время, что так хорошо знаешь систему исправления?
В наше время и тюрьму называли "университеты жизни". Вот только исправление там было 50/50 в лучшем случае.)))
Хоть бы кто-нибудь написал дату, время и место этого События!!! И где полицейские в ролике с которыми скандалит Антоха??
Андрей Канчельскис высказался о поведении Квинси Промеса.
- Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».
- В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.
- В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.
«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!
Что вы сюсюкаетесь с ним? Все сразу на свои места встанет, если его посадят на 15 суток. Вы забыли наши времена?
Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто!» – заявил Канчельскис.