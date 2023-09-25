Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис посоветовал, как наказать Промеса за дебош в отделении полиции

    Канчельскис посоветовал, как наказать Промеса за дебош в отделении полиции

    Андрей Канчельскис высказался о поведении Квинси Промеса.

    • Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».
    • В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.
    • В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

    «Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!

    Что вы сюсюкаетесь с ним? Все сразу на свои места встанет, если его посадят на 15 суток. Вы забыли наши времена?

    Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто!» – заявил Канчельскис.

    Новости по теме
    Депутат Госдумы считает, что скандал с Промесом может повлиять на получение им российского гражданства
    Милонов – Промесу: «Вон из «Спартака», импортированный хулиган!»
    Зарема прокомментировала скандальное видео с Промесом из отдела полиции
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2023 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11767

      ivany4 31 минуту назад

      Канчельскис, сколько раз по 15 суток ты отсидел в наше время, что так хорошо знаешь систему исправления?
      В наше время и тюрьму называли "университеты жизни". Вот только исправление там было 50/50 в лучшем случае.)))

      Хоть бы кто-нибудь написал дату, время и место этого События!!! И где полицейские в ролике с которыми скандалит Антоха??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12659

      DeStar 58 минут назад

      Ну вот с этим утверждением согласен )
      Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто!
      Но кто знает правду)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4251

      anatolich72 1 час назад

      Ещё один му. Д. А. К. Вылез. Все любят Спартак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19914

      NewLife 1 час назад

      "В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!"
      Ты до сих пор в норму не пришел и ни хера не понял, рб спортовский подгузник.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 