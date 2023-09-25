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  • Канчельскис посоветовал, как наказать Промеса за дебош в отделении полиции

Канчельскис посоветовал, как наказать Промеса за дебош в отделении полиции

25 сентября 2023, 22:16
8

Андрей Канчельскис высказался о поведении Квинси Промеса.

  • Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».
  • В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.
  • В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!

Что вы сюсюкаетесь с ним? Все сразу на свои места встанет, если его посадят на 15 суток. Вы забыли наши времена?

Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто!» – заявил Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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NewLife
1695670167
"В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!" Ты до сих пор в норму не пришел и ни хера не понял, рб спортовский подгузник.
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anatolich72
1695670750
Ещё один му. Д. А. К. Вылез. Все любят Спартак!
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DeStar
1695672171
Ну вот с этим утверждением согласен ) Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто! Но кто знает правду)
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ivany4
1695673800
Канчельскис, сколько раз по 15 суток ты отсидел в наше время, что так хорошо знаешь систему исправления? В наше время и тюрьму называли "университеты жизни". Вот только исправление там было 50/50 в лучшем случае.))) Хоть бы кто-нибудь написал дату, время и место этого События!!! И где полицейские в ролике с которыми скандалит Антоха??
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Platina
1695678070
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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АлексМак
1695722997
... а затем на высылку из РФ.
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