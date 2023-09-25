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    • Мостовой заступился за Дзюбу, открыто конфликтующего с Семаком

    Мостовой заступился за Дзюбу, открыто конфликтующего с Семаком

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не стал ругать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, которого раскритиковали за слова о тренере «Зенита» Сергее Семаке после матча 9-го тура РПЛ (2:1).

    • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.
    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

    «Конфликт Дзюбы и Семака? Не надо раздувать из мухи слона. Думаю, там никакого конфликта нет. Дзюба ведет себя в привычной ему манере.

    Отношение Дзюбы к Семаку – часть шоу, которое делает Артем. Не более того. Сейчас это везде – лишь бы какой-то скандал сделать, чтобы все обсуждали.

    Лучше бы Дзюба уже полностью сосредоточился на футболе», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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