Мостовой заступился за Дзюбу, открыто конфликтующего с Семаком

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не стал ругать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, которого раскритиковали за слова о тренере «Зенита» Сергее Семаке после матча 9-го тура РПЛ (2:1).

Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

«Конфликт Дзюбы и Семака? Не надо раздувать из мухи слона. Думаю, там никакого конфликта нет. Дзюба ведет себя в привычной ему манере.

Отношение Дзюбы к Семаку – часть шоу, которое делает Артем. Не более того. Сейчас это везде – лишь бы какой-то скандал сделать, чтобы все обсуждали.

Лучше бы Дзюба уже полностью сосредоточился на футболе», – сказал Мостовой.