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    • «Я крайне возмущен»: Газзаев прошелся по Дзюбе, который скандально высказался о Семаке

    «Я крайне возмущен»: Газзаев прошелся по Дзюбе, который скандально высказался о Семаке

    Бывший главный тренер ЦСКА, Валерий Газзаев раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы за резонансные слова в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.
    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

    «К сожалению, после матча «Зенит» – «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев.

    Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак – прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России.

    Он с тремя командами – ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» – становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ. Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты.

    Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

    У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина для него не существует, Семак – пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      ABC--google 3 минуты назад

      Кто такой дЗюппа?

      0
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      Рейтинг: +2199

      Suvorov71 24 минуты назад

      Да Рукаку и в правду сказал, то что думал, но тут подключился абрек, как же значит и он ни что, не переживай абрек Рукаку говорит что хочет он живет в свободной стране, вы депутаты на всех углах говорить о свободе слова

      0
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      Рейтинг: +1266

      Айболид 27 минут назад

      Тарасовское воспитание .

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      Ответить
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      Рейтинг: +2199

      Suvorov71 > Айболид 24 минуты назад

      от помойки питерской нахватался

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      Рейтинг: +5243

      Spirit_78 46 минут назад

      Троянский конь (т.е. свин) перешёл теперь Локомотиву.

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      Рейтинг: +2199

      Suvorov71 > Spirit_78 28 минут назад

      из помойки питерской перешел в Локо

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      Рейтинг: +16408

      Алексей З 46 минут назад

      Что вы блдь из пустяка вселенский скандал высасываете ?
      Не оскорбил. Не хочет о нём говорить , это его право.
      Как же , сотрудника Газпрома не во что не ставит , накинулись все псы.

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      Рейтинг: +587

      lipatov32 56 минут назад

      Жабогадюкинг мЛя!))))

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