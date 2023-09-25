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  • «Я крайне возмущен»: Газзаев прошелся по Дзюбе, который скандально высказался о Семаке

«Я крайне возмущен»: Газзаев прошелся по Дзюбе, который скандально высказался о Семаке

25 сентября 2023, 18:26
7

Бывший главный тренер ЦСКА, Валерий Газзаев раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы за резонансные слова в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

  • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.
  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

«К сожалению, после матча «Зенит» – «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев.

Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак – прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России.

Он с тремя командами – ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» – становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ. Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты.

Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина для него не существует, Семак – пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Газзаев Валерий Семак Сергей
Комментарии (7)
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lipatov32
1695656551
Жабогадюкинг мЛя!))))
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Spirit_78
1695657134
Троянский конь (т.е. свин) перешёл теперь Локомотиву.
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ABC--google
1695659682
Кто такой дЗюппа?
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АлексМак
1695665793
Совсем оборзел понтов выше крыши. Уважения ноль. Считает себя великим. Скоро уже кувыркаться будет вниз с высот своих. Недолго ему осталось.
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Vladimir-Shelepnev-google
1695708136
Извините господа, никто не слышал высказывания Дзюбы, а видели всё его отношение к игрокам. Это опять развод и заработки так называемых журналистов в 19 лет. А где вы всё были когда оскорбляли Черчесова, который создал хорошую сборную России, в отличии от всеми лубимого Карпина. Отстаньте от Дзюбы, пусть играет
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yhfcdnk
1695713676
Для Зюбы главное теребеньки
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