«Я крайне возмущен»: Газзаев прошелся по Дзюбе, который скандально высказался о Семаке

Бывший главный тренер ЦСКА, Валерий Газзаев раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы за резонансные слова в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

«К сожалению, после матча «Зенит» – «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев.

Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак – прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России.

Он с тремя командами – ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» – становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ. Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты.

Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина для него не существует, Семак – пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», – сказал Газзаев.