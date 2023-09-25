Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Круговой ответил на критику в адрес «Зенита»

    Левый защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что его команда остается сильнейшей в России.

    «Зенит» сейчас уже не тот, что был в прошлом году?

    – Громкое заявление.

    – Нет ощущения, что не хватает инстинкта убийцы?

    – Мы проиграли один матч, начинают сразу поливать нас. Когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд.

    В прошлом году получалось забивать, находить лазейки. Сейчас с этим есть проблемы, но от этого интереснее будет чемпионат.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • В текущем розыгрыше РПЛ команда идет на 3-м месте после 9 туров, отставание от лидера – 4 очка.

    Новости по теме
    Аршавин оценил игру Дзюбы против «Зенита» 3
    Селюк назвал виновных в поражении «Зенита» от «Локомотива» 8
    Быстров раскритиковал защитника «Локомотива»: «Ему крышу снесло» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19857

      NewLife 10 минут назад

      "Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд."
      Смотри на тАбло, придурок, три команды выше вас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5482

      Эном айс 48 минут назад

      Ну,такое..
      По мастерству надо было из за боковой
      сразу в свои ворота бросать на последних минутах..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      russkiisergei 1 час назад

      кабинет не помог!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Роман-Таранов-vkontakte 1 час назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16393

      Алексей З 1 час назад

      Вы ещё у дворника на бмж-арене спросите, он на соседней лавке сидит.
      Получите такой же ответ.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 