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Круговой ответил на критику в адрес «Зенита»

25 сентября 2023, 09:50
8

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что его команда остается сильнейшей в России.

«Зенит» сейчас уже не тот, что был в прошлом году?

– Громкое заявление.

– Нет ощущения, что не хватает инстинкта убийцы?

– Мы проиграли один матч, начинают сразу поливать нас. Когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд.

В прошлом году получалось забивать, находить лазейки. Сейчас с этим есть проблемы, но от этого интереснее будет чемпионат.

  • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
  • В текущем розыгрыше РПЛ команда идет на 3-м месте после 9 туров, отставание от лидера – 4 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Круговой Данил
Комментарии (8)
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russkiisergei
1695627080
кабинет не помог!!!
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Эном айс
1695628104
Ну,такое.. По мастерству надо было из за боковой сразу в свои ворота бросать на последних минутах..
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NewLife
1695630417
"Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд." Смотри на тАбло, придурок, три команды выше вас.
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Spirit_78
1695634032
2 раза московским командам проиграли дома за первый круг - это раньше была 5-летняя "норма". Так что зря Круговой пытается оправдываться. Сам лично он мог сделать гораздо больше вчера.
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odessakmv
1695634739
а ему то, что оправдываться... он лавку в основном полирует
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