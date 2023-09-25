Круговой ответил на критику в адрес «Зенита»

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что его команда остается сильнейшей в России.

– «Зенит» сейчас уже не тот, что был в прошлом году?

– Громкое заявление.

– Нет ощущения, что не хватает инстинкта убийцы?

– Мы проиграли один матч, начинают сразу поливать нас. Когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд.

В прошлом году получалось забивать, находить лазейки. Сейчас с этим есть проблемы, но от этого интереснее будет чемпионат.