Мостовой назвал российскую команду, удивившую его в этом сезоне

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой признался, что удивлен результатам «Крыльев Советов».

Самарская команда занимает второе место в РПЛ после девяти туров. На ее счету 18 очков.

«Я удивлен! Не только я, но и многие. На данный момент «Крылья Советов» – команда-сюрприз. Можно сказать, что прошла треть чемпионата, и команда идет на первом месте. Понятно, что есть еще две-три команды, которые могут обогнать, но в топ-3 идут.

В ближайшие три тура посмотрим, выдержат ли бремя первых мест. Потому что потом уже будет сложный календарь с тяжелыми соперниками», – сказал Мостовой.

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