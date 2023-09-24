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    • Мостовой назвал российскую команду, удивившую его в этом сезоне

    Мостовой назвал российскую команду, удивившую его в этом сезоне

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой признался, что удивлен результатам «Крыльев Советов».

    Самарская команда занимает второе место в РПЛ после девяти туров. На ее счету 18 очков.

    «Я удивлен! Не только я, но и многие. На данный момент «Крылья Советов» – команда-сюрприз. Можно сказать, что прошла треть чемпионата, и команда идет на первом месте. Понятно, что есть еще две-три команды, которые могут обогнать, но в топ-3 идут.

    В ближайшие три тура посмотрим, выдержат ли бремя первых мест. Потому что потом уже будет сложный календарь с тяжелыми соперниками», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 21:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25166

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Там же Осинькин работает. Чего тут удивляться-то?

      0
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      Рейтинг: +10

      OrelOrlov 44 минуты назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «платиновый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

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      Рейтинг: +1233

      inzek 46 минут назад

      я думал про Спартак опять накинет. да, крылья в этом сезоне топово смотрятся! так держать

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