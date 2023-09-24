В понедельник, 25 сентября, состоится матч «Факел» – «Рубин». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Факел»

Воронежцы идут на последнем, 16 месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Ташуева набрали только 5 очков, выиграли в одной встрече, а в двух матчах сыграли вничью. Пять игр клуб из Воронежа проиграл. Команда забила 5, но при этом пропустила 13 голов.

Для выхода из зоны вылета и стыковых матчей воронежцам нужно набрать минимум три очка.

«Рубин»

Казанцы, после возвращения в РПЛ, не могут похвастать выдающимися результатами. Команда идет на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Подопечные Рахимова выиграли один матч, в трех играх сыграли вничью, в четырех поединках потерпели поражения. Для выхода из зоны вылета и стыков казанцам нужно набрать минимум два балла.

Факты

История противостояния команд насчитывает 13 матчей, в которых 4 раза побеждал «Факел», а 7 раз победу праздновали футболисты «Рубина».

Наш прогноз на игру

Обе команды прозябают на дне турнирной таблицы. Сложно предугадать победителя, так как фортуна может улыбнуться любой из команд, впрочем, на наш взгляд, «Факел» чуть ближе к успеху – сочтем за преимущество фактор домашнего поля. Наш прогноз – победа «Факела» (2.55).