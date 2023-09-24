Уткин прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

Видеоблогер Василий Уткин оценил итог матча 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:2).
- «Зенит» пропустил на 90+1 минуте.
- «Локомотив» выиграл в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
«Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит. Совершенно не понимает команда, когда надо действовать собранно, когда добавить. Ощущение, что в голове игроков «Зенита» какая-то нескончаемая тридцатая минута, когда ни проиграть, ни выиграть матч невозможно, потому что времени еще вагон.
Ну вот как так можно аут бросать, в конце игры тем более? Так футболист первую жену бросает. И попадает на всю сумму…» – написал Уткин.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина