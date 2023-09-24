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    • Уткин прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

    Уткин прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

    Видеоблогер Василий Уткин оценил итог матча 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:2).

    • «Зенит» пропустил на 90+1 минуте.
    • «Локомотив» выиграл в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

    «Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит. Совершенно не понимает команда, когда надо действовать собранно, когда добавить. Ощущение, что в голове игроков «Зенита» какая-то нескончаемая тридцатая минута, когда ни проиграть, ни выиграть матч невозможно, потому что времени еще вагон.

    Ну вот как так можно аут бросать, в конце игры тем более? Так футболист первую жену бросает. И попадает на всю сумму…» – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 20:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1320

      Krics 1 час назад

      Путаны Бом*жикам порвали,ихмо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1320

      Krics > Krics 1 час назад

      Пуканы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2331

      Бриг > Krics 1 час назад

      И.диот

      0
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      ...
      Рейтинг: +1320

      Krics > Бриг 1 час назад

      Приятно познакомиться,ихмо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1320

      Krics > Бриг 1 час назад

      А по чесноку, ничего личного настоящим болела зени,это к дебилам типа пилотского князя,ихмо

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