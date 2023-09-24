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  • РПЛ. «Локомотив» вырвал волевую победу над «Зенитом» (2:1), Тикнизян забил на 91-й и удалился

РПЛ. «Локомотив» вырвал волевую победу над «Зенитом» (2:1), Тикнизян забил на 91-й и удалился

24 сентября 2023, 18:30
141

«Локомотив» в 9-м туре РПЛ добился волевой победы над «Зенитом». Решающий мяч на 91-й минуте забил Наир Тикнизян. После гола он получил красную за участие в потасовке.

«Зенит» остался в таблице третьим, «Локомотив» поднялся на шестое место.

«Локомотив» победил в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кассьерра, 22; 1:1 – Глушенков, 60; 1:2 – Тикнизян, 90+1.

Удаления: нет – Тикнизян, 90+7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Тикнизян Наир
Комментарии (141)
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DVOK68
1695569711
Поздравления паровозам.Душевно немытых уделали,спасибо.
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nik55
1695569754
паровозы молодцы-----надрали помойку
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JTherry
1695569779
с победой Локо..! отменно отпи*дили бом.жей на баклан-арене перед ясными очами Алёши и кучки "хористов"...))
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SPACE TRUCKIN
1695569891
Локо - с тяжёлой заслуженной победой!
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Антибиотик
1695570926
Где этот пациент, сбежавший с питерской психушки, который именует себя князем?)))
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ySS
1695571023
Железнодорожных с победой! Нужной и характерной
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docndoc
1695571538
Локо с победой! Респект за характер.. Один только вопрос: практически всегда, когда что-то идёт не по сценарию Зенита, дело кончается потасовкой. Тенденция, однако..))
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oyabun
1695571837
Спасибо Локомотив за эту победу! И какую же дурость и недальновидность проявили боссы Спартака, когда решили продать Глушенкова. Вот и сегодня от него гол+пас. Парень заметно прогрессирует.
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ivany4
1695572750
Тяжело играть против 12 игроков, если один из них судья! Локо с победой!! Пусти миллера на стадион, и он весь футбол в России испортит.)) И не только футбол, но и часть людей спокойно почивавших на болотах.
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Krics
1695580737
Не смотрел,но где пид*орки "питерский князь" и иже с ним?ихмо.
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