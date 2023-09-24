РПЛ. «Локомотив» вырвал волевую победу над «Зенитом» (2:1), Тикнизян забил на 91-й и удалился

«Локомотив» в 9-м туре РПЛ добился волевой победы над «Зенитом». Решающий мяч на 91-й минуте забил Наир Тикнизян. После гола он получил красную за участие в потасовке.
«Зенит» остался в таблице третьим, «Локомотив» поднялся на шестое место.
«Локомотив» победил в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кассьерра, 22; 1:1 – Глушенков, 60; 1:2 – Тикнизян, 90+1.
Удаления: нет – Тикнизян, 90+7.
Источник: «Бомбардир»