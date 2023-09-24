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    • РПЛ. «Локомотив» вырвал волевую победу над «Зенитом» (2:1), Тикнизян забил на 91-й и удалился

    РПЛ. «Локомотив» вырвал волевую победу над «Зенитом» (2:1), Тикнизян забил на 91-й и удалился

    «Локомотив» в 9-м туре РПЛ добился волевой победы над «Зенитом». Решающий мяч на 91-й минуте забил Наир Тикнизян. После гола он получил красную за участие в потасовке.

    «Зенит» остался в таблице третьим, «Локомотив» поднялся на шестое место.

    «Локомотив» победил в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кассьерра, 22; 1:1 – Глушенков, 60; 1:2 – Тикнизян, 90+1.

    Удаления: нет – Тикнизян, 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии106
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    • ...
      Рейтинг: +444

      erybov1965 23 минуты назад

      Вот еще одно подтверждение того,что Семак- тренер среднего уровня.Его тактически переиграл Галактионов,с более "дешевым" составом,еще и в Санкт-Петербурге.Бразильцев,в таком количестве в одной команде, можно мотивировать на 1-2 матча.А так они играют,как хотят.Сегодня не захотели.

      1
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      Рейтинг: +11756

      knikos > erybov1965 11 минут назад

      Тактически переиграл ? То есть у Галана в тактическом плане был привоз от Барриоса ? Ну-ну ...

      0
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      Рейтинг: +13302

      Вомбат > erybov1965 11 минут назад

      Этих подтверждений так много, что они уже не нужны. Очевидно, что Семак, как тренер - середняк даже для РПЛ. Мотивировать своих бразильцев он не может. Сейчас Зенит набрал отличную форму, но они играли сегодня пешком, вразвалочку. Более того, Семак основу команды формирует не по футбольным принципам, а как начальство изволит. Всем видно, что Сутормин сейчас намного сильнее Фернандеса, только не Семаку. Все понимают, что Коваленко не уровень Зенита (да и вообще, РПЛ), но не Семак. Выпускать в такой игре Коваленко на замену - оставлять свою команду без шансов.

      1
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      Рейтинг: +11723

      ivany4 47 минут назад

      Тяжело играть против 12 игроков, если один из них судья!
      Локо с победой!!
      Пусти миллера на стадион, и он весь футбол в России испортит.)) И не только футбол, но и часть людей спокойно почивавших на болотах.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +753

      vla4839 50 минут назад

      ПОЗОР СЕМАКУ! КАК ОН НЕ УМЕЛ ДЕЛАТЬ ЗАМЕНЫ , ТАК И НЕ СУМЕЛ СЕГОДНЯ. Разьве можно выпускать долго неигравшего защитника Родригао в концовке в такой момент? Вот он и привёз кучу моментов! Раньше, после 1-го тайма надо было менять Фернандеса уставшего, плохого Клаудиньо, Вендела и Изидора. Психологически команда расслаблена. Нет игровой дисциплины. Игра медленная , бразильцы ,за исключением Сантоса "зажрались".Похоже они и Семака не слушаются.Предположу, что это поражение будет стоить Зениту 1-го места в конце сезона. Надо наводить дисциплину в команде.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +34420

      oyabun 1 час назад

      Спасибо Локомотив за эту победу! И какую же дурость и недальновидность проявили боссы Спартака, когда решили продать Глушенкова. Вот и сегодня от него гол+пас. Парень заметно прогрессирует.

      9
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      ...
      Рейтинг: +31169

      JTherry > oyabun 56 минут назад

      а в Ростове Конифеев уже вторую банку зажевал 0:2 и третью Байрамян чуть не закатил...))) классно размазывают по полю самобытного тренера Федотова..!!!

      7
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      ...
      Рейтинг: +18841

      DVOK68 > JTherry 53 минуты назад

      В курсе)
      Но надо подождать...футбол вещь обоюдоострая

      3
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    • ...
      Рейтинг: +184

      Bukmop 1 час назад

      Набирали легионеров для выхода в лигу ч. Сейчас зачем они. Продвигайте наших. Отдавать своих детей в футбольную школу какой резон сидеть на лавочке никакой перспективы вот потому никогда не будет российского футбола. Детки мечтают о футболе. А как же осуществить эту детскую мечту. Какой то дядя сидит и управляет ты мол посиди а вот он поиграет за него заплатили пусть отрабатывает - плохо играет так а что ведь заплатили.
      Чтобы осуществить мечту надо поменять дядю или его отношение к футболу - к российскому футболу.
      Р.С. Размышление в слух

      5
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      Рейтинг: +16359

      Алексей З > Bukmop 56 минут назад

      У вас здравые мысли появляются когда команда проигрывает , а 5 лет всё устраивает.
      Мостовой в открытую говорит , что в раздевалке на португальском разговаривает. Это ли не дно ?

      2
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      Рейтинг: +2175

      Fialet > Bukmop 36 минут назад

      "Детки мечтают о футболе" - по моему в наше время детки мечтают о деньгах. А футбол лишь как средство для этого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2563

      docndoc 1 час назад

      Локо с победой! Респект за характер..
      Один только вопрос: практически всегда, когда что-то идёт не по сценарию Зенита, дело кончается потасовкой. Тенденция, однако..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18841

      DVOK68 > docndoc 55 минут назад

      Отвыкли проигрывать...такое бывает в футболе.Отсюда и эмоции "как так?нас обыгрывают??мы проиграли???"...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10060

      САДЫЧОК 1 час назад

      Чтобы, Зенит выигрывал-ему нужно не мешать ! Семак, всё испортил заменами !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6353

      fakeid 1 час назад

      вся тарасофская шваль повылезала)

      2
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      ...
      Рейтинг: +35254

      VVM1964 > fakeid 1 час назад

      Про турнирную таблицу забыл написать !!! )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2150

      Suvorov71 > fakeid 2 минуты назад

      а вот и помойный вирус появился, скорее всего оторвался от бо..жей которые его прут и выскочил из помойки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8314

      BarStep 1 час назад

      А затем начинается второе действо!
      К бровке выходит Сергей Богданович и зачем-то тусует всю линию защиты и полузащиты..
      Итого - вынимайте второй!

      3
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      Рейтинг: +6495

      ySS > BarStep 1 час назад

      Второй - чисто привоз от Бариоса, тут-то Семак не причем.
      Расслабились лидеры команды, а Локо всей командой собрался.

      4
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      Рейтинг: +517

      gennadiy 1 час назад

      Локо с победой. Молодцы...

      6
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