РПЛ. «Локомотив» вырвал волевую победу над «Зенитом» (2:1), Тикнизян забил на 91-й и удалился

«Локомотив» в 9-м туре РПЛ добился волевой победы над «Зенитом». Решающий мяч на 91-й минуте забил Наир Тикнизян. После гола он получил красную за участие в потасовке.

«Зенит» остался в таблице третьим, «Локомотив» поднялся на шестое место.

«Локомотив» победил в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кассьерра, 22; 1:1 – Глушенков, 60; 1:2 – Тикнизян, 90+1.

Удаления: нет – Тикнизян, 90+7.

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