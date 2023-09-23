Канселу считает, что провел «очень плохой» матч против «Сельты»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оценил свою игру в матче 6-го тура Примеры против «Сельты» (3:2).
«Я провел очень плохой матч, допускал много ошибок, но важно бороться до конца. Многое надо улучшать.
Я был потерян, допускал много технического брака, что мне несвойственно. Надо прибавлять.
Если я буду плохо играть, «Барселона» не захочет меня выкупать и отправит обратно в «Манчестер Сити», – сказал португалец.
- Канселу арендован до лета.
- У Жоау победный гол против «Сельты» и ассист.
- Канселу стоит 50 миллионов евро.
Источник: Marca