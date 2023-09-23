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    • Канселу считает, что провел «очень плохой» матч против «Сельты»

    Канселу считает, что провел «очень плохой» матч против «Сельты»

    Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оценил свою игру в матче 6-го тура Примеры против «Сельты» (3:2).

    «Я провел очень плохой матч, допускал много ошибок, но важно бороться до конца. Многое надо улучшать.

    Я был потерян, допускал много технического брака, что мне несвойственно. Надо прибавлять.

    Если я буду плохо играть, «Барселона» не захочет меня выкупать и отправит обратно в «Манчестер Сити», – сказал португалец.

    • Канселу арендован до лета.
    • У Жоау победный гол против «Сельты» и ассист.
    • Канселу стоит 50 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    23.09.2023 23:38
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