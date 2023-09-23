Канселу считает, что провел «очень плохой» матч против «Сельты»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оценил свою игру в матче 6-го тура Примеры против «Сельты» (3:2).

«Я провел очень плохой матч, допускал много ошибок, но важно бороться до конца. Многое надо улучшать.

Я был потерян, допускал много технического брака, что мне несвойственно. Надо прибавлять.

Если я буду плохо играть, «Барселона» не захочет меня выкупать и отправит обратно в «Манчестер Сити», – сказал португалец.