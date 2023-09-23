Питерский «Зенит» и московский «Локомотив» сыграют в матче 9-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 24 сентября.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало матча – в 16:30 по мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Зенит» – «Локомотив»
- победа «Зенит» – 1.45
- ничья – 4.90
- победа «Локомотив» – 7.10
Источник: «Бомбардир»