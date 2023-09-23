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    • Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 сентября

    Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 сентября

    Питерский «Зенит» и московский «Локомотив» сыграют в матче 9-го тура РПЛ.

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    • Игра состоится в воскресенье, 24 сентября.
    • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало матча – в 16:30 по мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»

    Зенти-Локомотив где смотреть

    Ставки на матч «Зенит» – «Локомотив»

    Коэффициенты:

    • победа «Зенит» – 1.45
    • ничья – 4.90
    • победа «Локомотив» – 7.10

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