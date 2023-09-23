В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Атлетико» – «Реал». Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

«Арсенал»

«Канониры», как некогда во времена Венгера, идут на четвертом месте в турнирной таблице. Впрочем, это не окончательное положение «Арсенала» – чемпионат Англии только стартовал. В активе команды Артеты 13 очков, и команда на пять баллов отстает от лидирующего «Манчестер Сити». Впрочем, «горожане» сыграли на матч больше.

«Тоттенхэм»

«Шпоры», даже лишившись Харри Кейна, вполне уверенно стартовали в АПЛ. Команда, не заметившая потери бойца, идет второй с 13 очками в турнирной таблице. «Тоттенхэм» наколотил 13 голов, а пропустил пять мячей.

Факты

Из 194 очных встреч команд, в 81 игре победу праздновал «Арсенал», а вот «Тоттенхэм» выигрывал 62 раза.

Наш прогноз на игру

Несмотря на турнирное положение, именно «канониры» выглядят фаворитом матча, на них и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.72).