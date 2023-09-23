Сборная из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами летом

Портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков, которые летом получат статус свободных агентов, если не продлят контракт.

Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»).

Защитники: Аарон Ван-Биссака, Виктор Линделеф (оба – «Манчестер Юнайтед»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Марио Эрмосо («Атлетико»).

Полузащитники: Томаш Соучек («Вест Хэм»), Петр Зелиньски («Наполи»), Адриан Рабьо («Ювентус»).

Форварды: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).