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    • Сборная из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами летом

    Сборная из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами летом

    Портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков, которые летом получат статус свободных агентов, если не продлят контракт.

    Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»).

    Защитники: Аарон Ван-Биссака, Виктор Линделеф (оба – «Манчестер Юнайтед»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Марио Эрмосо («Атлетико»).

    Полузащитники: Томаш Соучек («Вест Хэм»), Петр Зелиньски («Наполи»), Адриан Рабьо («Ювентус»).

    Форварды: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17964

      Garrincha58 26 минут назад

      а смысл его нам тут показывать этот список

      0
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      Рейтинг: +3290

      alefreddy 41 минуту назад

      некого в РПЛ пригласить не по карману

      0
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