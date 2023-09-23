Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед», 6 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Траффорд, Тейлор, Бейер, Аль-Дахиль, Гудмундссон, Броунхил, Робертс, Каллен, Рэмзи, Колеошо, Амдуни.

Главный тренер: Венсан Компани

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделеф, Регилон, Далот, Эванс, Фернандеш, Каземиро, Мактоминей, Межбри, Рэшфорд, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»