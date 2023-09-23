Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед», 6 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Предполагаемые составы команд:
«Бернли»: Траффорд, Тейлор, Бейер, Робертс, Аль-Дахиль, Броунхилл, Берге, Зароури, Каллен, Колеошо, Амдуни.
Главный тренер: Венсан Компани
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделеф, Мартинес, Регилон, Далот, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Каземиро, Пельистри, Хойлунн.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
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