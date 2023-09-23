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    • «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023

    «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед», 6 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Предполагаемые составы команд:

    «Бернли»: Траффорд, Тейлор, Бейер, Робертс, Аль-Дахиль, Броунхилл, Берге, Зароури, Каллен, Колеошо, Амдуни.

    Главный тренер: Венсан Компани

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделеф, Мартинес, Регилон, Далот, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Каземиро, Пельистри, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»

    Бернли-Манчестер Юнайтен смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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