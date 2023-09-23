Экс-президент «Локомотива»: «Матч с «Зенитом» плохо сложится для нас»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская дала пессимистический прогноз на игру 9-го тура РПЛ против «Зенита».
– Матч сложится плохо для «Локомотива», конечно.
– Все так безнадежно?
– «Локомотив» выглядит сейчас плохо. Так что пока я не вижу никаких перспектив в этом матче.
– «Зенит» в последнем кубковом матче с «Ахматом» в обороне тоже выглядел не очень.
– Кубковые матчи – это другое. Может, счeт будет и не крупным, но явно не в пользу «Локомотива».
- «Зенит» примет «Локо» в воскресенье в 16:30 мск.
- Петербуржцы идут на 2-м месте в РПЛ, москвичи – на 8-м.
Источник: Metaratings