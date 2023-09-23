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    • Экс-президент «Локомотива»: «Матч с «Зенитом» плохо сложится для нас»

    Экс-президент «Локомотива»: «Матч с «Зенитом» плохо сложится для нас»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская дала пессимистический прогноз на игру 9-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Матч сложится плохо для «Локомотива», конечно.

    – Все так безнадежно?

    «Локомотив» выглядит сейчас плохо. Так что пока я не вижу никаких перспектив в этом матче.

    «Зенит» в последнем кубковом матче с «Ахматом» в обороне тоже выглядел не очень.

    – Кубковые матчи – это другое. Может, счeт будет и не крупным, но явно не в пользу «Локомотива».

    • «Зенит» примет «Локо» в воскресенье в 16:30 мск.
    • Петербуржцы идут на 2-м месте в РПЛ, москвичи – на 8-м.

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    Источник: Metaratings

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