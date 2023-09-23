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  • В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага после 4 поражений в 6 матчах

В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага после 4 поражений в 6 матчах

23 сентября 2023, 14:47
2

Стало известно, грозит ли Эрику тен Хагу увольнение из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Utd Plug со ссылкой на Фабрицио Романо, в клубе спокойная обстановка и смена главного тренера не входит в планы руководства.

  • Тен Хаг возглавил «МЮ» летом 2022 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала на 3-м месте в АПЛ и выиграла Кубок лиги.
  • В новом сезоне «Юнайтед» потерпел 4 поражения в 6 матчах при 2 победах.

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Источник: Utd Plug
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед тен Хаг Эрик
Комментарии (2)
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Damir07
1695472779
Руководители МЮ присмотритесь пожалуйста к Брендору Роджерсу он чуть с храмом Ливерпулем не выиграл апл с Лестера после расспрадажи звёзд на высоте остался он отличный тренер просто ему не попадался топ клуб когда у него свобода действия он все сделает и ему 100 миллионный игрок дебил не нужен который знал что у него проблемы с законом но все равно вас подставил ему игроки по 20 30 мил максимум надо он из них звёзд сделает
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DOCTOR PENALTY
1695476171
Затишье перед бурей. Как всегда...
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