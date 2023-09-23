В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага после 4 поражений в 6 матчах

Стало известно, грозит ли Эрику тен Хагу увольнение из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Utd Plug со ссылкой на Фабрицио Романо, в клубе спокойная обстановка и смена главного тренера не входит в планы руководства.

Тен Хаг возглавил «МЮ» летом 2022 года.

В прошлом сезоне команда финишировала на 3-м месте в АПЛ и выиграла Кубок лиги.

В новом сезоне «Юнайтед» потерпел 4 поражения в 6 матчах при 2 победах.

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