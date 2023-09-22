Тренер «Краснодара» Ивич назвал четыре любимых слова на русском языке

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, какие русские слова ему понравились больше всего.

– Назовите четыре ваших любимых слова на русском?

– Первое – это «спасибо большое». Далее, как вы говорите... «победа». Это красиво звучит и имеет отличное значение. Каждому нравится такое слово, думаю.

Потом будут «цветы». И еще – «природа». Последнее слово я назвал, потому что мне нравится проводить время на природе, гулять, наслаждаться красотой парков, садов и яркими красками.

В Краснодаре у нас есть потрясающий парк прямо около стадиона. Это что-то невероятное! Вам непременно нужно посетить его!