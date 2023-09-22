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    • Тренер «Краснодара» Ивич назвал четыре любимых слова на русском языке

    Тренер «Краснодара» Ивич назвал четыре любимых слова на русском языке

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, какие русские слова ему понравились больше всего.

    – Назовите четыре ваших любимых слова на русском?

    – Первое – это «спасибо большое». Далее, как вы говорите... «победа». Это красиво звучит и имеет отличное значение. Каждому нравится такое слово, думаю.

    Потом будут «цветы». И еще – «природа». Последнее слово я назвал, потому что мне нравится проводить время на природе, гулять, наслаждаться красотой парков, садов и яркими красками.

    В Краснодаре у нас есть потрясающий парк прямо около стадиона. Это что-то невероятное! Вам непременно нужно посетить его!

    • Серб работает в «Краснодаре» с января 2023 года.
    • Сейчас команда лидирует в РПЛ, опережая на 1 очко «Зенит».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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