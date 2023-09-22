Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 23 сентября

    «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 23 сентября

    В субботу, 23 сентября, состоится матч «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» лидируют в АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли пять стартовых матчей национального первенства, и имеют в своем активе 15 очков. С разницей забитых и пропущенных голов тоже все в порядке – +11. Это лучший результат в лиге. Команда забила 14 голов и пропустила 3 мяча.

    «Ноттингем Форест»

    «Лесники» идут на восьмом месте в АПЛ. Команда имеет в своем активе 7 очков, и на восемь баллов отстает от лидирующего «Манчестер Сити». «Ноттингем» выиграл два матча, в двух встречах потерпел поражение, а в одной игре сыграл вничью. У команды паритет по забитым и пропущенным мячам (7 против 7).

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 101 матч, в которых «горожане» победили 41 раз. «Ноттингем Форест» выигрывал 32 раза.

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд, «Манчестер Сити» должен набирать три очка в этой встрече. Подопечные Гвардиолы, вероятно, возьмут очередные три очка в АПЛ, и еще сильнее оторвутся от преследователей в турнирной таблице. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити»(1.14), ТБ 2.5(1.39).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:10
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 