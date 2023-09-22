В субботу, 23 сентября, состоится матч «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Горожане» лидируют в АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли пять стартовых матчей национального первенства, и имеют в своем активе 15 очков. С разницей забитых и пропущенных голов тоже все в порядке – +11. Это лучший результат в лиге. Команда забила 14 голов и пропустила 3 мяча.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» идут на восьмом месте в АПЛ. Команда имеет в своем активе 7 очков, и на восемь баллов отстает от лидирующего «Манчестер Сити». «Ноттингем» выиграл два матча, в двух встречах потерпел поражение, а в одной игре сыграл вничью. У команды паритет по забитым и пропущенным мячам (7 против 7).

Факты

История противостояния команд насчитывает 101 матч, в которых «горожане» победили 41 раз. «Ноттингем Форест» выигрывал 32 раза.

Наш прогноз на игру

На наш взгляд, «Манчестер Сити» должен набирать три очка в этой встрече. Подопечные Гвардиолы, вероятно, возьмут очередные три очка в АПЛ, и еще сильнее оторвутся от преследователей в турнирной таблице. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити»(1.14), ТБ 2.5(1.39).