Севикян объяснил свой выбор в пользу сборной Армении вместо России

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, почему решил выступать за сборную Армении, несмотря на вызов в сборную России.

«У меня родители армяне. Они из Ахалкалакского района, это находится на территории Грузии. Там есть армянский диалект, он он немного другой. На нeм я разговариваю.

Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на всe лето – к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с шотландцами.

Мне кажется, сердце наталкивало меня на мысль о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», – заявил Севикян.