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  • Севикян объяснил свой выбор в пользу сборной Армении вместо России

Севикян объяснил свой выбор в пользу сборной Армении вместо России

22 сентября 2023, 15:46
1

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, почему решил выступать за сборную Армении, несмотря на вызов в сборную России.

«У меня родители армяне. Они из Ахалкалакского района, это находится на территории Грузии. Там есть армянский диалект, он он немного другой. На нeм я разговариваю.

Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на всe лето – к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с шотландцами.

Мне кажется, сердце наталкивало меня на мысль о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», – заявил Севикян.

  • Эдгар – воспитанник «Локомотива».
  • Он родился в Москве, выступал за юношеские и молодежную сборные России.

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Источник: ютуб-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2024 Нижний Новгород Армения Россия Севикян Эдгар
Комментарии (1)
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Krics
1695389251
По мне,такие "россияне" обязаны возвращать потраченные на них средства, на развитие ДЮСШ,ихмо.
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